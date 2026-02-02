FİNANS

İş dünyasından kredi kartı düzenlemesi ile ilgili açıklama

ATO Başkanı Gürsel Baran BDDK'nın kredi kartı limitlerine dair düzenlemesi için "Nakit para kullanımının azalması yönündeki genel eğilim de dikkate alındığında kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracaktır. Finansal istikrarı korumaya yönelik düzenlemelerde ticari hayatın gerçekleri ve vatandaşlarımızın zorunlu harcamalarının dikkate alınmasının hem ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği hem de toplumsal refah açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerine ilişkin alınan kararları dikkatle takip ettiklerini bildirdi.

Enflasyonla mücadelede atılan her adımı önemsediklerini ve mali disiplinin korunmasını desteklediklerini belirten Baran, limitlere getirilen sınırlamaların, bütüncül bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Baran, kredi kartlarının sadece tüketim aracı değil, ticaretin, hizmet sektörünün ve hane halkı ödemelerinin önemli bir parçası haline geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artan fiyatlar karşısında, yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak yapılması, hem güvenlik hem de pratiklik açısından mümkün olmaktan çıktı. Nakit para kullanımının azalması yönündeki genel eğilim de dikkate alındığında, kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracaktır. Bu durumun en önemli yansımalarından biri de ticarette hissedilecektir. Finansal istikrarı korumaya yönelik düzenlemelerde, ticari hayatın gerçekleri ve vatandaşlarımızın zorunlu harcamalarının dikkate alınmasının hem ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği, hem de toplumsal refah açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz. Ekonomide kalıcı istikrarın yolunun, üretimi, ticareti ve tüketimi birlikte gözeten, sahadaki etkileri doğru okuyan düzenlemelerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, tüm kurum ve kuruluşlarımızla istişareye açık olduğumuzu ve reel sektörün sesini aktarmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum."
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı ATO ankara ticaret odası bddk gürsel baran
