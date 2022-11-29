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İş dünyasının asgari ücret talebi: Bu kez de TÜSİAD… Şaşırtan ‘Uzak Doğu’ benzetmesi

29.11.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 1 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Milyonlarca kişinin gelirini etkileyecek asgari ücret 2023 zammı için hemen her gün bir yeni tahmin yapılırken, TÜSİAD’dan sürpriz bir çıkış geldi. İş insanları, “Enflasyonun üzerinde artış olabilir” diyerek beklentilerini açıkladı. Asgari ücret zammı için Uzak Doğu benzetmesi ise şaşırttı. Peki asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? İşte detaylar…

İş dünyasının asgari ücret talebi: Bu kez de TÜSİAD… Şaşırtan ‘Uzak Doğu’ benzetmesi

Asgari ücret 2023 zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? sorusu yanıt bulmak için gün sayarken dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, komisyonun ilk toplantısının 1 Aralık Perşembe günü olacağını bildirdi. Toplantıda TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek Bakanlık çalışma takvimini belirleyecek.

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TÜSİAD’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret için her geçen gün bir rakam ve oran tahmini yapılırken, bu kez yeni ücretler için ses yükselten taraf Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) oldu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Bloomberg HT’ye konuk olduğu programda ekonomi politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu. 2023 yılı asgari ücret tutarına değinen Turan “Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda” ifadelerini kullandı.

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“50 YIL ÖNCE UZAK DOĞU'NUN STRATEJİSİYDİ”

"Bugün en önemli şey nitelikli insan kaynağı. Nitelikli insan kaynağını kaybetmeyip, onları Türkiye’ye çekmemiz gerek” diyen Turan ucuz iş gücü strateji hakkında “Düşük TL ve ucuz iş gücü ile Türkiye’nin rekabet gücünün sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum. Bu, 50 yıl önce Uzak Doğu’nun stratejisiydi. Rekabetçi kur ucuz, iş gücüyle ihracatı büyütmek. Bunları yaptığınızda 5-6 ay nefes alıyorsunuz ama sürdürülebilir hale getiremiyorsunuz” dedi.

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İHRACATTA PARİTE ETKİSİ

Turan, ihracatın euro/dolar paritesinden olumsuz etkilendiğini belirttiği konuşmasında, Eylül’den itibaren ihracattaki yavaşlamayı net bir şekilde gördüklerini dile getirdi. Turan, işletme sermayesi ve şirketlerin krediye erişimi hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu! İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

“2022'de şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı arttı. Geçen yıl 100 bin dolar işletme sermayesi olan bir şirketin 200, hatta 400 bin dolara ihtiyacı var. Reel sektörün finansmana erişimi rahat olmalı. Son dönemde finansmana erişim ihracatçı firmalar dışında çok kolay değil. Ticari kredilere erişimin rahat olduğunu keşke söyleyebilseydik. Yatırım kredilerine ulaşmak, uzun vadeli kredi almak kolay değil. Şirketler için kredi limitlerinin artması gerek.”


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