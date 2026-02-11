FİNANS

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı konulduğu ortaya çıktı. Ahlatcı hakkında verilen kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında konulduğu öğrenildi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

10 farklı sektörde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi bünyesinde bulunduran Ahlatcı Holding’in patronu Ahmet Ahlatcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulması talep edildi.

"BİR YANLIŞLIK VAR"

İsmail Saymaz’a konuşan Ahlatcı, şu sözleri kullandı:

Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı’da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır.”

Saymaz’ın aktardığına göre, altın rafinerisi sahibi Ahlatcı’ya kara para ve kaçakçılık soruşturması açıldığı ve yurt dışına çıkış yasağı konduğu belirtiliyor.

ÜÇ ŞİRKETİ FORTUNE 500 LİSTESİNDE

Holdingin 3 önemli şirketi konumundaki Ahlatcı Kuyumculuk 2023’te 147.7 milyar liralık net satışla Fortune 500 listesinde 9’uncu sırada yer aldı. Ahlatcı Metal Rafineri 72.7 milyarlık satış ile anılan listenin 13’üncü sırasında yer aldı. Holdingin bir diğer şirketi Kargaz Doğalgaz da Fortune 500 listesine giren bir diğer şirket oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 43 ülkeye ihracat yapan Ahlatcı Holding, ana faaliyet alanı olan kıymetli madenler sektörlerinde ( kuyumculuk ve altın) Türkiye iç pazarında önemli tedarikçilerden biri. Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatında son 5 yılda Fortune 500 Türkiye sıralamasında Ahlatcı Kuyumculuk ilk 5’te, Ahlatcı Metal Rafinerisi ise ilk 30’da yer almaktadır.

