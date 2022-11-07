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İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı! Cruise gemisinden okyanusa düşüp kaybolmuştu, cinayet şüphesi...

07.11.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemiyetin tanınan isimlerinden iş kadını Dilek Ertek, Tahiti yakınlarında cruise gemisinden düşerek okyanusta kayboldu. '20 saat' detayı dikkat çekerken, cinayet şüphesi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertek için 26 Ekim'den bu yana Pasifik Okyanusu'nda devam eden arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı.

İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı! Cruise gemisinden okyanusa düşüp kaybolmuştu, cinayet şüphesi...

Ünlü iş kadını Dilek Ertek, cruise gemisiyle çıktığı tatilde, kamarasının balkonunda düşerek okyanusta sır oldu. Milyonluk mücevherlerinin de kayıp olması cinayet şüphesini artırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte tüm detaylar...

DOĞUM GÜNÜ İÇİN BORA BORA'YA GİDİYORDU

Cemiyetin tanınan isimlerinden 71 yaşındaki Dilek Ertek, 26 Ekim'de cruise gemisiyle doğum gününü kutlamak üzere Bora Bora'ya gidiyordu.

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GECE YARISI OKYANUSA DÜŞTÜ

Show Haber'de yer alan habere göre; beraberinde 74 yaşındaki İsviçreli erkek arkadaşı da vardı. Ertek, gece yarısı gemiden Pasifik Okyanusu'na düşüp kayboldu.

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SEVGİLİSİ 20 SAAT SONRA HABER VERDİ

İddiaya göre sevgilisi 20 saat sonra gemi yönetimine haber verdi.

Tahiti'ye yanaşan gemide 74 yaşındaki İsviçreli erkek arkadaşı sorgulandı ancak daha sonra serbest bırakıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri gemiye çıkarak kaptan ve personelin ifadelerine başvurdu. Gemideki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Gemi daha sonra rotasında devam etti. Olayı Haber alan Dilek Ertek’in oğlu Gökçe Atuk arama çalışmalarını yerinde görmek için Tahiti’ye gitti.

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DÜŞTÜ MÜ YOKSA İTİLDİ Mİ?

"Dilek Ertek düştü mü yoksa itildi mi?" sorusuna henüz yanıt bulunamazken, okyanustaki aramalar da bir sonuç vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
okyanus tahiti

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