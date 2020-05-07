İş kuranlara müjde! Devlet tam 60.000 TL hibe verecek...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işletmelerin ekonomideki rolünü ve rekabeti arttırmak için 20 Nisan 1990 tarihinde faaliyete başlayan bir kamu kurumudur. Yeni iş yeri açmak isteyen girişimcilere destek olan KOSGEB, işletmesini geliştirmek isteyenlere de hibe ve faizsiz kredi seçenekleri ile desteklemeye devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki KOSGEB, özellikle imalat ve üretim sektörlerinde işletme sahiplerine teşviklerini sunuyor. Kişilerin KOSGEB desteklerinden yararlanması için yerine getirmesi gereken şartlar belirlenmiştir. KOSGEB'in desteklediği sektörler içinde işletmesi bulunan kişilerin veri tabanına kayıt olma ve girişimcilik kurslarına katılma şartlarını yerine getirmesi gereklidir. KOSGEB teşvikleri ve hibeleri nelerdir? İşte KOSGEB'in destekleri...

KOSGEB DESTEKLERİ NELERDİR?

KOSGEB tarafından geliştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim kurslarını başarılı bir şekilde tamamlayan işletme sahiplerinin teşviklerden yararlanmasının önü açılmıştır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan işletmelere geliştirdikleri projeler kapsamında 60 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.