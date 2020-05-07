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İş kuranlara müjde! Devlet tam 60.000 TL hibe verecek...

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2020 14:44 | Son Güncelleme

Dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla global ekonomik durgunluk baş göstermeye başladı. KOVID-19 pandemisi hayatın pek çok alanında olduğu gibi ekonominin de altını üstüne getirdi. Yeni iş kurmak ya da mevcut işletmesini geliştirmek isteyenlere KOSGEB, önceden olduğu gibi salgın sürecinde de destek vermeye devam ediyor.

İş kuranlara müjde! Devlet tam 60.000 TL hibe verecek...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işletmelerin ekonomideki rolünü ve rekabeti arttırmak için 20 Nisan 1990 tarihinde faaliyete başlayan bir kamu kurumudur. Yeni iş yeri açmak isteyen girişimcilere destek olan KOSGEB, işletmesini geliştirmek isteyenlere de hibe ve faizsiz kredi seçenekleri ile desteklemeye devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki KOSGEB, özellikle imalat ve üretim sektörlerinde işletme sahiplerine teşviklerini sunuyor. Kişilerin KOSGEB desteklerinden yararlanması için yerine getirmesi gereken şartlar belirlenmiştir. KOSGEB'in desteklediği sektörler içinde işletmesi bulunan kişilerin veri tabanına kayıt olma ve girişimcilik kurslarına katılma şartlarını yerine getirmesi gereklidir. KOSGEB teşvikleri ve hibeleri nelerdir? İşte KOSGEB'in destekleri...

KOSGEB DESTEKLERİ NELERDİR?

KOSGEB tarafından geliştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim kurslarını başarılı bir şekilde tamamlayan işletme sahiplerinin teşviklerden yararlanmasının önü açılmıştır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan işletmelere geliştirdikleri projeler kapsamında 60 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.

Girişimcilik Destekleri: Geleneksel Girişimci Destek Programı, İleri Girişimci Destek Programı, İş Planı Ödülü Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri: AR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ TEKNOYATIRIM (KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı), Stratejik Ürün Destek Programı

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri: İşletme Geliştirme Destek Programı, İş Birliği Destek Programı, KOBİGEL (KOBİ Gelişim Destek Programı), Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı, Yurt dışı Pazar Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Genel Destek Programı

KOBİ Finansman Destekleri: KOBİ Finansman Destek Programı, Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Laboratuvar Hizmetleri: KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

İŞGEM/TEKMER Programı: İŞGEM/ TEKMER Programı

KOSGEB'İN SUNDUĞU DESTEKLER NE KADAR?

Girişimcilik destekleri kapsamında ileri girişimcilere 360 bin TL ve geleneksel girişimcilere 60 bin TL finansman desteği sağlanmaktadır.
AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri kapsamında 750 bin TL'ye kadar teşvik verilmektedir.
İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri kapsamında 480 bin TL'ye varan destek imkanı sunuluyor. Ulusal öncelikli alanlarda projelerin geliştirilmesine izin vermek için 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz ve 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL'ye kadar destek sağlanıyor.

KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümünde kullanabilmesi için 500 bin TL'ye kadar faiz desteği sunulmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri kapsamında; KOSGEB metal ve plastik/kauçuk laboratuvarlarında yapılan test maliyetlerini %50 oranında desteklenmektedir.
İŞGEM/TEKMER Programı kapsamında ise; geri ödemesiz 300 bin TL'ye kadar teknolojik katma değeri yüksek olan ürünler için destek verilmektedir.

KORONAVİRÜS SALGINI KAPSAMINDA KAMU DESTEKLERİ NELERDİR?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının ülkemizde etkisini göstermesiyle birlikte ekonomik tedbirler geliştirildi. 11 Mart tarihinde ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından birçok kamu kurum ve kuruluşları üzerinden destekler verilmeye başlandı.

KOSGEB Destekleri
TÜBİTAK Destekleri
İŞKUR Destekleri- Kısa Çalışma Ödeneği
Ticaret Bakanlığı- Gümrük Vergisi Desteği
Halkbank- Esnaf Destek Paketi
Vakıfbank- İşe Devam Kredisi Desteği
Ziraat Bankası- KGF Teminatlı İşe Devam Kredisi ve Çek Ödeme Destek Paketi
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Kredi Garanti Fonu- Kredi Kefalet Paketi

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