FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İş yerinde alkol alan güvenlik görevlisi tazminatsız işinden kovuldu!

İş yerinde alkol alan güvenlik görevlisi tazminatsız işinden kovuldu!

17.05.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görev yaptığı kurumda, bayram günü mesai saatleri dışında alkol masası kuran güvenlik görevlisi tazminatsız işten kovuldu. Mahkemenin ‘mağdur edildi’ kararıyla sevinen güvenlik görevlisi Yargıtay’dan gelen ‘tazminat ödenemez’ haberiyle sarsıldı.

İş yerinde alkol alan güvenlik görevlisi tazminatsız işinden kovuldu!

Emekli asker, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde güvenlik amiri olarak çalıştığı kurumda nöbetçi güvenlikçilerinin bayramını kutlamak için çikolatayı alıp iş yerine gitti. Güvenlik müdürü gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. ‘Bayramda iş yerine kimse uğramaz’ diye düşünen ve o gün nöbeti olmayan güvenlikçi çalışanlar, iş yerinin bahçesine masa kurarak içki içerken yakalandı.

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA DA OLSA İŞ FESHİ HAKLI SEBEP SAYILDI

Durum karşısında şaşkına dönen amir, kurum müdürünü arayarak durumdan haberdar etti. Olay günü mesaisi olmayan güvenlikçi işten atıldı. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan güvenlik görevlisi, çalışırken iş akdinin neden belirtilmeden feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla mesai, noter masrafı ve manevi tazminat alacaklarının hem taşeron şirketten hem de kamu kurumundan tahsilini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederken, güvenlik görevlisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Davalılar kararı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.

Oy birliği ile alınan Yargıtay kararında, iş yerinde alkol alınmasının mesai saatleri içinde ya da dışında olmasının bir anlamı olmadığına dikkat çekildi. Kararda, “Mahkemece, davacının iş yerinde yedi yıldan fazla bir süredir çalışmakta olduğu, mesai saatleri dışında da olsa işyerinde alkollü olarak bulunmasının doğru bir davranış olmadığı ancak davacının alkollü olarak iş yerinde bulunduğu sırada karıştığı adli olayın bulunmadığına dikkat çekilmiştir. İş Mahkemesi; davacının işyerinde hoş karşılanamayacak bu davranışı, davacının kıdemi de değerlendirildiğinde bir disiplin cezası kapsamında değerlendirilebilecekken son çare olan fesih yoluna gidilmesinin doğru bulunmadığı, iş akdinin feshi yoluna gidilecek ise de somut olayda iş akdinin ancak geçerli nedenle feshedilebileceği ve geçerli nedenle fesih halinde de davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep etme hakkı bulunduğu gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep edebileceği sonucuna varmıştır.

Davacının mesai saatleri dışında da olsa iş yerinde alkol aldığı ve sarhoş olduğu tutanak içerikleri ve tutanak tanığının beyanlarından anlaşılmaktadır. Davacının iş akdinin haklı nedenle feshedilebilmesi için 4857 Sayılı İş Kanun’un 25 II/d maddesi gereğince bu sebep yeterli olup işçinin alkollü bir şekilde iş yerinde bulunmasının iş akdinin haklı nedenle fesih sebebi sayılması için mesai saati içerisinde olmasına veya mesai saati dışında olup da işçinin adli bir olaya karışmasına gerek bulunmamaktadır. Bu sebeple davalı tarafça haklı fesih iddiası kanıtlandığından kıdem ve ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken mahkemece hatalı değerlendirme yapılarak yazılı gerekçe ile kabulü bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA

Özgür Demirtaş'tan kripto para uyarısı: Yüzde 90'ının batacağını daha önce söylemiştim!Özgür Demirtaş'tan kripto para uyarısı: Yüzde 90'ının batacağını daha önce söylemiştim!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
İşte günün ilk rakamlarıİşte günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı kıdem tazminatı Tazminat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaralı sayısı 100'ü aştı! İsrail gerçek ve plastik mermilerle saldırdı

Yaralı sayısı 100'ü aştı! İsrail gerçek ve plastik mermilerle saldırdı

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden kademeli normalleşme genelgesine tepki

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden kademeli normalleşme genelgesine tepki

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Altın bilezik fiyatlarında son durum

Altın bilezik fiyatlarında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.