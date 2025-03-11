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'İş yerinden kıdem tazminatını alıp ayrılabilirsiniz' 10 yıl çalışana tazminatta kritik detay

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
11.03.2025 14:47
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Milyonlarca çalışan tazminat ve emeklilik hakları ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, 10 yıl çalışma tazminat ve emeklilik için yeterli mi? Uzman isim merak edilen tüm detayları, işe giriş tarihleri, prim günleri ve yaş şartlarıyla birlikte anlattı. İşte ayrıntılar...

'İş yerinden kıdem tazminatını alıp ayrılabilirsiniz' 10 yıl çalışana tazminatta kritik detay

10 yıl çalışana tazminat ve emeklilik konusu pek çok çalışanın merak ettiği konulardan bir tanesi. Peki bu konuda haklar neler? Uzman isim işe giriş tarihleriyle ve prim günü detaylarıyla birlikte kritik ayrıntıları aktardı.

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"10 YIL ÇALIŞMA TAZMİNATA YETER Mİ?"

A Para canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl çalışma tazminata yeter mi? Evet yetiyor. Nasıl yetiyor? Önce tazminatı söyleyelim. Bir kere 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuşsanız 10 yıl da çalışmışsanız yani 3600 gün, siz bu 3600 günle çalıştığınız iş yerinden kıdem tazminatını alıp ayrılabilirsiniz. Bir kere tazminatı buradan 3600 günle alabiliyorsunuz.

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EMEKLİLİK İÇİN YAŞ ŞARTI

3600 günle ayrıca siz emekli de olabiliyorsunuz. Zaman zaman soru geliyor... Ama orada bir yaş şartı var; işte kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını da doldurmuş olmak lazım emekli olabilmek için, emekli yaşı için söylemiyorum, şartlardan birisi bu. 55 yaşını doldurmuş bir erkek o 3600 günü de varsa 60 yaşında emekli oluyor. 50 yaşını doldurmuş bir kadın 3600 günü de varsa 58 yaşında emekli oluyor. Bu rakamlar 1999-2008 arasında 4500 gün ve 25 yıla çıkıyor. Yani 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar 2008'e kadar 4500 günleri varsa ve 25 yıl da geçmişse ki daha yeni geçti 25 yıl, yani 25 yıl 2024'te de oldu 99 girişliler için, dolayısıyla kıdam tazminatı alıp yaş şartıyla yani 58 yaş kadınlarda, erkeklerde 60 yaş şartıyla emekli olabilirler.

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"HER YIL 100 GÜN ÜSTÜNE KOYACAKSINIZ"

Gelelim 2008 sonrasına. Orada durum biraz değişiyor. Şimdi 2008 yılında artık dikkat edersen bu 25 yıllık şart ortadan kalktı. Kıdem tazminatı almak ve emekli olmak için. Bunlar kısmı emeklilik yani yaştan emeklilik şartları. 2008'de 4600 günle hem tazminat alabilirsiniz hem de emekli olabilirsiniz tabii yine yaş şartı var; erkekler için 61, kadınlar için 58 yaş. 2009 yılında 4700 güne çıkıyor, 100, 100 artıyor her yıl için ve geldiğimiz noktada 2016 ve sonrası için sigortalı olanlardan bahsediyorum; 5400 gün gerekiyor yani 15 yıl hem tazminat için hem de emeklilik için. Tabii yaş var aman ha onu unutmayın; yine 61 yaş erkekler için, kadınlar için 58 yaş. Ama bunu çok soruyorlar; her yıl 100 gün üstüne koyacaksınız kıdem tazminatı alabilmek için. Ama tam emeklilik için 2008 sonrası 7200 gün gerekiyor, öncesinde 7000 gün gerekiyor, bunlar kısmı emeklilik. Yani sen 2009 yılında işe girmişsin 4700 günü de biriktirmişsin, kıdem tazminatını talep edebilirsin sosyal güvenlik kurumundan bir yazı alarak ama emeklilik için ayrıca işte erkeksen 61 yaş kadınsan 58 yaşı tamamlaman gerekiyor. Buradaki tek fark 25 yılın ortadan kalkmış olması"

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat emeklilik
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