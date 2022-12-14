İşçisine bunu yapan yandı! İspatlanırsa 1 yıla kadar hapis...

Hayatımızın büyük bir kısmını evimizden çok iş yerimizde geçiriyoruz. İş hayatında da rekabet, iş hırsı, kâr/maliyet baskısı ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Yaşanan tüm bu olumsuzluklarla birlikte son zamanlarda mobbing kavramını da duyar olduk. Ancak işçi bunu ispatlarsa işveren için 1 yıla kadar hapis cezası istenebiliyor...

Mobbing, “İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür” şeklinde tanımlanmaktadır.

Mobbing, son dönemde sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinler arası çalışılan bir konu haline gelmiştir.

YASAL YOLLARA BAŞVURUN!

İşçinin, işveren tarafından mobbinge uğradığını fark etmesi durumunda yasal yollara başvurması gerekir. İşçiye karşı kötü davranışların mobbing sayılması için, davranışın özellikle sürekli ve sistematik olarak devam ediyor olması gerekmektedir.

Örneğin yüze karşı yüksek sesle konuşma, işçinin izole ettirilmesi, psikolojik baskı, özel hayata karışma, yapılan işi beğenmeme ve yaptığı işin dışında başka işlerin verilmesi gibi birçok olumsuz davranış mobbing olarak kabul edilir. Ancak bu saydığımız durumların mobbing olarak değerlendirilebilmesi için bu davranışların düzenli bir şekilde devam etmesi şartı vardır.

1 YILA KADAR HAPİS

İzah edildiği üzere, işveren yönetici veya yönetim kurulu tarafından doğrudan işlenen mobbing eylemleri nedeniyle başka bir suç işlenmemiş veya nitelikli veya ağırlaştırılmış başkaca sonuçlar doğmamış ise TCK 86. Maddesine göre 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

