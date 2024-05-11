FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşçiyi koruyamayan 'koruyuculara' 8,7 milyon lira ceza

İşçiyi koruyamayan 'koruyuculara' 8,7 milyon lira ceza

11.05.2024 16:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, son 15 ayda yapılan denetimlerde işçilerin sağlığını koruyamayacak ürünlerin satışını yapan firmalara 8,7 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

İşçiyi koruyamayan 'koruyuculara' 8,7 milyon lira ceza

Çalışanları iş kazalarının zararlarından ve meslek hastalıklarından koruma noktasında "kalkan" görevi gören kişisel koruyucu donanımlar, işçiler için yaralanma ya da ölüm durumlarına karşı hayati önem taşıyor.

Baret, toz maskesi, emniyet kemeri, iş ayakkabısı ve eldiveni gibi kişisel koruyucu donanım ürünlerinin ithalatına ilişkin denetimler Ticaret Bakanlığınca yapılırken, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülüyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle, piyasaya güvenli kişisel koruyucu donanım ürünlerinin sunulması, çalışanların ve diğer kullanıcıların güvenliğinin sağlanması ve haksız rekabetten kaynaklanan ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında, teknik düzenlemesine uygun olmayan veya güvenli olmadığı tespit edilen ürünler hakkında "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"nda belirtilen idari tedbir ve para cezalarını uyguluyor.

GEÇEN YIL 56 FARKLI İLDE, 367 FİRMA İNCELENDİ

Bu kapsamda, geçen yıl 56 farklı ilde gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetlerinde 367 firmada 745 ürün incelendi.

Bu ürünlerden 211'i uygunsuz bulunarak bunların piyasaya arzından sorumlu 59 işletmeciye toplam 4 milyon 342 bin 232 lira idari para cezası uygulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca bu yıl nisan ayı itibarıyla da 34 işletmeci tarafından piyasaya arz edilen 48 farklı ürün partisine ilişkin koruyucu ve önleyici tedbir alındı. Yılın ilk 3 ayında söz konusu işletmecilere 4 milyon 428 bin 463 lira idari para cezası kesildi.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye geçen yıl 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç ettiTürkiye geçen yıl 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç etti
Uydu haberleşmesine talep artıyorUydu haberleşmesine talep artıyor
Kripto para düzenlemesi bu hafta Meclis'e sunulacakKripto para düzenlemesi bu hafta Meclis'e sunulacak
Anahtar Kelimeler:
iş kazası
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme taşımıştı! Anket yapıldı: Çıkan sonuç dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme taşımıştı! Anket yapıldı: Çıkan sonuç dikkat çekti

Köylüler tesadüfen bulmuştu! Askeri helikopterlerle taşındı

Köylüler tesadüfen bulmuştu! Askeri helikopterlerle taşındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Emekliye zamda 3 formül masada

Emekliye zamda 3 formül masada

Maliye şimdi de POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı

Maliye şimdi de POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı

Önce memur ve emekli, sonra asgari ücrete ara zam!

Önce memur ve emekli, sonra asgari ücrete ara zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.