İşe gitmediğiniz zaman aylık 1962 TL ödeme alabilirsiniz! İşte bilmeniz gerekenler

Sigortalı olarak çalışan kişilerin iş kazası veya hatalık sebebiyle rapor alması durumunda belirlenen süre kapsamında iş hayatından uzak kalmasının önü açılmıştır. Raporlandırılan sağlık probleminin tespit edilmesi halinde kişinin çalışamadığı döneme dair yapılan kesintiler geri ödenir. Malulen emeklilik ile karıştırılan rapor parası genellikle iş gücü kaybının olmadığı ve çalışanın kısa süreli sağlık sorunları yaşadığı durumlarda geçerli olur. Peki rapor parası nedir? Kimler rapor parası hakkından yararlanabilir? Rapor parası için gerekli olan şartlar nelerdir? İşte, rapor parasına dair merak edilen bütün detaylar…

Rapor Parası İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

İş göremezlik ödeneği olarak bilinen rapor parasından yararlanmak için vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Şartları yerine getirmeyen kişilerin rapor parası desteğinden faydalanması söz konusu olmaz

Çalışma hayatının devam ettiği dönemde geçirilen sağlık probleminin yetkilendirilen resmi sağlık kurum ya da kuruluşlarından alınan rapor ile tescillenmesi gerekir.

Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle alınan raporun işlem tarihinden öncesindeki 1 yıl içerisinde çalışanların en az 90 gün prim ödemesinin yapılmış olması şarttır.

Rapor parası başvurusunu yapacakların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya herhangi bir prim borcunun bulunmaması lazımdır.

Alınacak sağlık raporunun süresi en az 3 gün ve raporda hastalık, hamilelik, iş kazası ya da meslek hastalığı durumlarının geçerli olmalıdır.

Rapor Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rapor parası almak isteyenlerin mutlaka başvuruda bulunması gerekiyor. Çalışan raporu işverene vermesinin ardından 5 iş günü içerisinde sağlık raporu e-Rapor sistemine girilir. Sisteme rapor eklendikten sonra SGK yetkileri tarafından yönlendirilen belgeler incelenir. Belgelerin belirlenen şartlara uygun olması halinde rapor sahibine karar kısa mesaj yoluyla bildirilir.

Rapor parasına dair ödeme ise PTT şubesine yatırılır. Çalışan ikamet adresine en yakın PTT şubesine giderek üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus sureti ile rapor parasını çekebilirler. Ödeme tarihinin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen ödemesini almayan vatandaşların rapor parası, SGK’ya geri gönderilir.