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İşi olmayanlara 10 ayda 3.972 TL maaş! İstifa edenler de alabiliyor! Başvurmak için süre çok kısıtlı!

04.04.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş sahibi olmayan vatandaşların en önemli gelir kalemlerinden birisi işsizlik maaşı olmaktadır. İşten çıkartılan veya haklı sebeplerle işten istifa eden kişiler, İŞKUR'a başvurduğu takdirde 10 ayda 3.972 TL maaş almaya hak kazanıyor. Bu parayı almak için gerekli şartları taşımak ve başvuru süresini kaçırmamak gerekiyor. İşte detaylar...

İşi olmayanlara 10 ayda 3.972 TL maaş! İstifa edenler de alabiliyor! Başvurmak için süre çok kısıtlı!

İşi olmayanlara 10 ayda 3.972 TL maaş veriliyor. İstifa edenler de bu maaşı almaya hak kazanabiliyor. Başvuru için 30 günlük süreyi kaçırmamak gerekiyor. İşsiz kalan vatandaşların en büyük güvencelerinden birisi kuşkusuz işsizlik maaşı olmaktadır. İŞKUR'a başvuru yapıldığı takdirde bu maaşı almak mümkün olabiliyor. Ancak bunun için gerekli şartları yerine getirmek gerekiyor.

İSTİFA EDENLER DE ALABİLİYOR

İşsizlik maaşını almak için en önemli şart, işçinin işveren tarafından haksız işten çıkarılması oluyor. Ancak istifa eden kişiler de, haksızlığa uğrama durumunu belgeleyebilirse istifa edebiliyor.

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KİM NE KADAR SÜRE MAAŞ ALIYOR?

Son 3 yıl içinde; 600 gün sigortalı çalışanlara 180, 900 gün çalışanlara 240, 1080 gün çalışanlara 300 gün süre ile işsizlik maaşı veriliyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN YATIYOR?

Başvuru izleyen ayın sonuna kadar sonuçlanıyor.

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Her ayın 5'inde aylık olarak ödeniyor. Kimlik ile birlikte PTTBank'a gidilip alınıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

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BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.


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