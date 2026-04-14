Işıkhan tarih vermişti: Erken emekli olmak isteyenler bekliyor

SSK’lı olanlar ile Bağ-Kur’lular arasındaki prim gün sayısı farkının kapatılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadi olan düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği ise merak konusu.



ARADAKİ FARK ORTADAN KALKACAK

Söz konusu düzenleme ile prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışma, emeklilik koşullarında değişiklik ihtimalini artırıyor. Mevcut sistemde Bağ-Kur’luların emeklilik için 9 bin prim gününü doldurması gerekiyor. Üzerinde çalışılan düzenleme ile bu sürenin 7 bin 200 güne düşürülmesi hedefleniyor.



5 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLECEKLER

Bu değişikliğin yaklaşık 1 milyon sigortalıyı ilgilendirdiği ve uygun şartları sağlayanların 5 yıl daha erken emekli olabilmesine imkân tanıyabileceği ifade ediliyor.

YAŞ VE SİGORTALILIK ŞARTLARI KORUNACAK

Hazırlanan düzenleme yalnızca prim gün sayısını kapsıyor. Yaş ve sigortalılık süresi şartlarında değişiklik öngörülmüyor. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 emeklilik yaşı ve sigortalılık süresinin 25 yıl olarak devam etmesi bekleniyor.



2008 SONRASI SİGORTALILAR İÇİN OLASI ETKİ

1 Mayıs 2008 sonrası sigorta girişi olanlar için mevcut 9 bin gün şartı uygulanmaya devam ediyor. Ancak düzenlemenin kapsamının genişletilmesi durumunda bu grubun da 7 bin 200 gün üzerinden değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Yaş kriterinde ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Aynı zamanda konunun önümüzdeki dönemde Meclis gündemine gelmesi ve detaylarının netleşmesi bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir programda söz konusu konu ile ilgili şu cümleleri kurmuştu:

“Bu da gündemimizde yer alan bir konu. Tabii 9 bin günden 7 bin 200, 1200 güne indirilmesi yani 25 yıldan 20 yıl emeklilik halkının tanınması konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu vaat tabii bizim için emir niteliğinde. Biz bu konuda Maliye Bakanlığımızda çalışmaya başlayacağız. 2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Ancak burada esnaf derken esnafın kapsamını küçük esnaf mı herkesi mi alacağız? Bu kapsamı ve değerlendirmeyi yapmamız lazım. Çünkü şimdi kabul etmemiz lazım ki Bağkur esnafımızın durumu da özellikle prim ödeme noktasında zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük diğer SSK'lı tahsilatımıza göre. Ben bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim. Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu bir nihayete erdirmeyi hedefliyoruz"