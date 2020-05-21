FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşini kaybedenlere önemli destek! 300 gün boyunca devlet maaş veriyor...

İşini kaybedenlere önemli destek! 300 gün boyunca devlet maaş veriyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 13:34 | Son Güncelleme

Kendi isteği dışında işsiz kalmış olan çalışanlar için işsizlik maaşı önemli bir destek. İşten çıkarılan veya iş yeri kapanan kişiler ilk olarak işsizlik parası için araştırmalara başlıyor. İşsizlik maaşı şartları ve başvuru detayları çok merak ediliyor. Eğer siz de “İşsizlik maaşı nasıl alınır?” sorusunun cevabını merak ediyorsanız bütün detaylar karşınızda!

İşini kaybedenlere önemli destek! 300 gün boyunca devlet maaş veriyor...

İşsizlik sigortası olarak da bilinen işsizlik maaşının detayları, işten çıkarılan çalışanlar tarafından en çok merak edilen konu. Prim günlerine göre, işsiz kalan kişiler 6 aydan 10 aya kadar işsizlik parası alabiliyor. Elbette işsizlik maaşı alabilmek için bakılan birkaç önemli durum var. Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? İşsizlik maaşı ödemesi ile ilgili son düzenlemeler neler? İşte işsizlik maaşı ile ilgili tüm merak edilen soruların cevapları…

İŞSİZLİK MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kendi isteği dışında işsiz kalan kişiler
Şahsi bir kusuru olmadan işten çıkarılanlar
İşsiz kalmadan önceki 120 gün fiilen sigortalı olarak çalışmış ve toplam 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan kişiler
İşten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde başvuru yapanlar değerlendirmeye alınır.
İşsizlik maaşı alan bir kişi, süresi dolmadan tekrar işe girerse haklarını dondurabilir. İşsizlik ödeneğinden yararlanacak şartları yerine getiremeden tekrar işsiz kalması durumunda işsizlik maaşını kaldığı yerden almaya devam eder.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşını almak için gerekli şartlara uygun olan kişiler, doğrudan İŞKUR birimine veya İŞKUR ve e-Devlet resmi sitesi aracılığı ile başvuru yapabilirler.

Eğer başvurunuzu internet sitesi üzerinden yapacaksanız şu şekilde ilerlemeniz gerekir.

Eğer İŞKUR kaydınız yoksa önce bir İŞKUR üyeliği oluşturmanız gerekmektedir.
İŞKUR’daki çalışma durumunuzu güncellemelisiniz. Üyeliğinizi aktifleştirerek şu anda çalışmıyor olduğunuzu belirtin.
İŞKUR veya e-Devlet resmi sitesine kimlik numaranız ile giriş yapın.
“İşsizlik ödeneği başvurusu” seçeneğini tıklayın.
Karşınıza bir başvuru formu çıkacak.
Bu formu dikkatlice doldurun. İşten çıkarıldığınız tarihi yazın, iş yerinizin bulunduğu il ve ilçeyi işaretleyin.
Kaydet butonuna basın.
Kayıtlı olan cep telefonu numaranıza bir bilgilendirme mesajı gelecektir.
Başvuru sonucunuz yine kısa mesaj ile telefonunuza gelir veya e-Devlet üzerinden de kontrol edebilirsiniz.

KAÇ AY İŞSİZLİK MAAŞI VERİLİR?

İşsiz kalınan tarihten önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışmış kişilere 180 gün
900 gün sigortalı olarak çalışmış kişilere 240 gün
1080 gün sigortalı olarak çalışmış kişilere 300 gün işsizlik maaşı verilir.

İŞSİZLİK PARASI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik ödeneği son dört ay içindeki günlük ortalama brüt kazancın %40’ı olarak hesaplanır. Bu şekilde aylık brüt asgari ücretin %80’inini geçmeyecek şekilde belirlenir. İşsizlik ödeneğinden sadece damga vergisi kesilir, başka herhangi bir vergi veya kesinti olmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ÖDENİR?

İşsizlik maaşı başvuruları, yapılan andan itibaren takip eden ayın başlangıcına kadar sonuçlanır. Her ayın 5’inde işsiz kalan kişinin bizzat kendisine ödenir. Kişi nüfus cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine gittiğinde işsizlik parasını alabilir.

Ancak son dönemde Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle tüm İŞKUR ödemesi hak sahibi olan kişilere SMS ile bir link gönderildi. Bu link ile ödemeler kişinin kendine ait bir banka hesabına yapılıyor ve PTT şubelerine gitmeye gerek kalmıyor. Ayrıca ödeme tarihleri de bir hafta öne çekildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
1000 TL'lik destekten faydalanmak için... 1000 TL'lik destekten faydalanmak için...
Emeklilere büyük avantaj! Bankalar kredi kampanyalarını bir bir açıklıyor...Emeklilere büyük avantaj! Bankalar kredi kampanyalarını bir bir açıklıyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

İşte bayram kredisi kampanyaları

İşte bayram kredisi kampanyaları

Bakan Selçuk duyurdu! 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Bakan Selçuk duyurdu! 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

‘Altın 12 ay içinde 2 bin doları test edebilir’

‘Altın 12 ay içinde 2 bin doları test edebilir’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınladı! 5000 TL maaş ile işçi arıyorlar...

5000 TL maaş ile işçi arıyorlar...

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek! İadeleri almak için...

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Tebligatlar yola çıktı! Adınıza haciz kararı olup olmadığını sorgulamak için...

Adınıza haciz kararı olup olmadığını sorgulamak için...

Zaman daralıyor! 1000 TL'lik destekten faydalanmak için...

1000 TL'lik destekten faydalanmak için...

Müjde! 1999'dan önce SGK girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte detaylar...

1999'dan önce SGK girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte detaylar...

Silivri 3. Etap Sosyal Konutlarının kura çekilişi yarın

Silivri 3. Etap Sosyal Konutlarının kura çekilişi yarın

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.