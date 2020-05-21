İşini kaybedenlere önemli destek! 300 gün boyunca devlet maaş veriyor...

İşsizlik sigortası olarak da bilinen işsizlik maaşının detayları, işten çıkarılan çalışanlar tarafından en çok merak edilen konu. Prim günlerine göre, işsiz kalan kişiler 6 aydan 10 aya kadar işsizlik parası alabiliyor. Elbette işsizlik maaşı alabilmek için bakılan birkaç önemli durum var. Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? İşsizlik maaşı ödemesi ile ilgili son düzenlemeler neler? İşte işsizlik maaşı ile ilgili tüm merak edilen soruların cevapları… İŞSİZLİK MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? Kendi isteği dışında işsiz kalan kişiler

Şahsi bir kusuru olmadan işten çıkarılanlar

İşsiz kalmadan önceki 120 gün fiilen sigortalı olarak çalışmış ve toplam 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan kişiler

İşten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde başvuru yapanlar değerlendirmeye alınır.

İşsizlik maaşı alan bir kişi, süresi dolmadan tekrar işe girerse haklarını dondurabilir. İşsizlik ödeneğinden yararlanacak şartları yerine getiremeden tekrar işsiz kalması durumunda işsizlik maaşını kaldığı yerden almaya devam eder.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR? İşsizlik maaşını almak için gerekli şartlara uygun olan kişiler, doğrudan İŞKUR birimine veya İŞKUR ve e-Devlet resmi sitesi aracılığı ile başvuru yapabilirler. Eğer başvurunuzu internet sitesi üzerinden yapacaksanız şu şekilde ilerlemeniz gerekir. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa önce bir İŞKUR üyeliği oluşturmanız gerekmektedir.

İŞKUR’daki çalışma durumunuzu güncellemelisiniz. Üyeliğinizi aktifleştirerek şu anda çalışmıyor olduğunuzu belirtin.

İŞKUR veya e-Devlet resmi sitesine kimlik numaranız ile giriş yapın.

“İşsizlik ödeneği başvurusu” seçeneğini tıklayın.

Karşınıza bir başvuru formu çıkacak.

Bu formu dikkatlice doldurun. İşten çıkarıldığınız tarihi yazın, iş yerinizin bulunduğu il ve ilçeyi işaretleyin.

Kaydet butonuna basın.

Kayıtlı olan cep telefonu numaranıza bir bilgilendirme mesajı gelecektir.

Başvuru sonucunuz yine kısa mesaj ile telefonunuza gelir veya e-Devlet üzerinden de kontrol edebilirsiniz. KAÇ AY İŞSİZLİK MAAŞI VERİLİR? İşsiz kalınan tarihten önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışmış kişilere 180 gün

900 gün sigortalı olarak çalışmış kişilere 240 gün

1080 gün sigortalı olarak çalışmış kişilere 300 gün işsizlik maaşı verilir.