İSKİ'den borcu olanlara 'yapılandırma' duyurusu! Tarih belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle İlgili Kanun' kapsamında İSKİ borçları da yapılandırılıyor. Yapılandırma tarihine ilişkin İSKİ'den bugün açıklama geldi.
İşte İSKİ'nin duyurusu:
Resmi Gazete’de yayınlanan 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle İlgili Kanun” kapsamında abonelerimizin müracaatları
halinde 30.04.2021 öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden
yapılandırılabilecektir.
Bu yapılandırmayla; bahse konu borçlar, peşin ödemede %90 gecikme
zammı indiriminden yararlanılabileceği gibi, ikişer aylık dönemler halinde
36 aya kadar taksitle de ödenebilecektir.
Yapılandırma işlemleri, İSKİ Şube Müdürlükleri, www.iski.istanbul, e-
Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
Yapılandırmanın başvuru süresi 31 Ağustos 2021 tarihinde sona
erecektir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
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