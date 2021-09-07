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İSKİ'den olağanüstü zam toplantısı!

07.09.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2. Olağanüstü Genel Kurulu, zam gündemiyle bir araya geldi.

İSKİ'den olağanüstü zam toplantısı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.

GÖKSU AÇIKLAMIŞTI

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel kurulun zam gündemiyle toplanmasına tepki göstermişti. Göksu, "CHP'li İBB yönetimi sadece suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA-DHA

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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ
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