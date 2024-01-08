FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İŞKUR 1 milyon 237 bin kişinin istihdamına aracılık etti

İŞKUR 1 milyon 237 bin kişinin istihdamına aracılık etti

08.01.2024 10:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un geçen yıl 1 milyon 237 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

İŞKUR 1 milyon 237 bin kişinin istihdamına aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti;

2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 695 bin 536 işyeri ziyareti yaptık.

İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel piyasalar, haftaya karışık seyirle başladıKüresel piyasalar, haftaya karışık seyirle başladı
2023'te 63,4 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı2023'te 63,4 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı
Borsa haftaya yükselişle başladıBorsa haftaya yükselişle başladı
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
En Çok Okunan Haberler
'Seks Adası' skandalı, dünyayı sarsıyor! Kim bu Türk kadın?

'Seks Adası' skandalı, dünyayı sarsıyor! Kim bu Türk kadın?

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak

İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak

Galatasaray'a sponsor oldular! İşler hesapladıkları gibi gitmedi: Dev şirket konkordato istedi

Galatasaray'a sponsor oldular! İşler hesapladıkları gibi gitmedi: Dev şirket konkordato istedi

Kabine emekli maaşı düzenlemesiyle toplanıyor

Kabine emekli maaşı düzenlemesiyle toplanıyor

50 trilyon dolarlık fonlarla tarihi buluşma... İlk kez olacak!

50 trilyon dolarlık fonlarla tarihi buluşma... İlk kez olacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.