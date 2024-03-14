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  4. İŞKUR 25 bin lira verecek! İlk kez uygulanıyor: Şartlar belli oldu

İŞKUR 25 bin lira verecek! İlk kez uygulanıyor: Şartlar belli oldu

14.03.2024 11:58
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İŞKUR, aktif işgücü programları ile nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik işyerlerine destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kadın istihdamında pozitif ayrımcılık yapılacak. İlk uygulama Bursa'da başlarken, 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek verilecek.

İŞKUR 25 bin lira verecek! İlk kez uygulanıyor: Şartlar belli oldu

İŞKUR, yeni bir argümanı hayata geçirdi. İşverenlere ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânı sunan 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)', pilot iller arasında yer alan Bursa'da başladı.

3 AY SÜRE İLE 25 BİN LİRA VERİLECEK

Program çerçevesinde 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Destekten yararlanacak işyerinin, imalat sektöründe, en az 2 sigortalı çalışanı olması gerekiyor. KİPAP'dan yararlanan işyerlerinin destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmesi şartı aranıyor.

TÜRK LİRASI (271)

İşyerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10’una kadar katılımcı talep ediliyor. Ayrıca, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenlerin , İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunmaları isteniyor. (İHA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


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İŞKUR
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