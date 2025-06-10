İŞKUR aracılığı ile 5 ayda iş bulabilenlerin sayısını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak-mayıs döneminde 614 bin 586 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini bildirdi.

1 MİLYONDAN FAZLA BİREYSEL GÖRÜŞME YAPILDI

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla vatandaşların iş arama süreçlerine destek olduklarını ve çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak-Mayıs aylarında toplam 614 bin 586 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,3 milyondan fazla bireysel görüşme ve 374 bin 996 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 986 bin 856 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik."