Kapat
İŞKUR başvuruları başlıyor! Aylık 15 bin TL gelir... Bakan 'Güzel bir haberimiz var' diyerek duyurdu

İŞKUR Gençlik Programına başvurular başlıyor. Söz konusu gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda "Üniversite okuyan kıymetli gençlerimiz, sizlere güzel bir haberimiz var" ifadelerini kullandı. Program ile aylık 15.162 TL gelir desteği elde edilebiliyor. İşte ayrıntılar...

Hande Dağ

İŞKUR gençlik programı başvuru süreci başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR gençlik programı başvuruları ile ilgili yaptığı paylaşımda "Üniversite okuyan kıymetli gençlerimiz, sizlere güzel bir haberimiz var" ifadelerini kullandı.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR

"İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular başlıyor" diyen Bakan Işıkhan, "Kendi kampüslerinizde hem mesleki deneyim kazanacak hem de derslerinizi aksatmayacak şekilde haftada 3 güne kadar (ay içerisinde 14 günün tamamlanması halinde) uygulanacak program ile aylık 15.162 TL gelir desteği elde edebileceksiniz" ifadelerini kullandı.

KONTENJAN 100 BİNDEN 150 BİNE ÇIKARILDI

Devamında Bakan Işıkhan "Tekrar hatırlatalım; taleplerinizi dinledik, kontenjanımızı 100 binden 150 bine çıkardık" dedi.

Bakan Işıkhan detayları https://genclik.iskur.gov.tr/ linkinden ve üniversiteden öğrenilebileceğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
