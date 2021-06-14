İşkur BİM personel alımı 2021! İşte BİM maaşı, iş başvurusu şartları ve formu

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi bünyesinde istihdam etmek üzere personellerini aramaya başladı. BİM'de; satış danışmanı, manav, kasiyer, reyon görevlisi ve daha birçok alanda açık pozisyon bulunuyor. İş başvurusu yapmak isteyen adayların başvurularının İŞKUR üzerinden kabul edileceği bildirildi. Bunun üzerine adaylar "Başvuru nasıl yapılır?" , "Başvuru şartları nelerdir?" , "Ne kadar maaş verilecek?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte BİM maaşı, iş başvurusu şartları ve formu...

İŞKUR BİM PERSONEL ALIMI 2021! İŞTE BİM MAAŞI, İŞ BAŞVURUSU ŞARTLARI VE FORMU

BİM bünyesinde istihdam edilmek üzere personel arandığı alanlar şu şekildedir: satış danışmanı, manav, kasiyer, reyon görevlisi, beden işçisi, beden işçisi (engelli) perakende satış elemanı ve depo işçisi.

Başvuru yapan adayların, talep edilen çalışan profiline uygun olup olmaması dikkate alınacak. Peki BİM personel alımı şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

En az İlköğretim Mezunu olmak,

Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,

Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.