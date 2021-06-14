İşkur BİM personel alımı 2021! İşte BİM maaşı, iş başvurusu şartları ve formu

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi bünyesinde istihdam etmek üzere personellerini aramaya başladı. BİM'de; satış danışmanı, manav, kasiyer, reyon görevlisi ve daha birçok alanda açık pozisyon bulunuyor. İş başvurusu yapmak isteyen adayların başvurularının İŞKUR üzerinden kabul edileceği bildirildi. Bunun üzerine adaylar "Başvuru nasıl yapılır?" , "Başvuru şartları nelerdir?" , "Ne kadar maaş verilecek?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte BİM maaşı, iş başvurusu şartları ve formu...
BİM bünyesinde istihdam edilmek üzere personel arandığı alanlar şu şekildedir: satış danışmanı, manav, kasiyer, reyon görevlisi, beden işçisi, beden işçisi (engelli) perakende satış elemanı ve depo işçisi.
Başvuru yapan adayların, talep edilen çalışan profiline uygun olup olmaması dikkate alınacak. Peki BİM personel alımı şartları nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,
En az İlköğretim Mezunu olmak,
Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,
Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.
BİM'de çalışan personellere en az 3 bin 500 TL maaş ödeniyor. Maaşın yanında yemek, yol parası, mesai ve prim ücreti gibi imkanlar da sağlanıyor.
BİM çalışma saatleri 08:45-17:45 ve12:15-21:15'dir.
BİM Personel alımı başvurularının İŞKUR üzerinden yapılacağı belirtildi. BİM bünyesinde çalışmak için aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
BİM başvurusu yapmak için linke tıkladıktan sonra İŞKUR sayfasında en sağ alt köşede "İşyeri Ünvanı" kısmına ‘’BİM BİRLEŞİK’’ yazarak açık ilanları görebilirsiniz. İş başvurunuzu açık ilana göre yapabilirsiniz.
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