İŞKUR'dan ücretsiz izindekilere müjde! İki ay daha uzatıldı...

Devletler tarafından yapılan çalışmalar ile önüne geçilmeye çalışılan işsizlik ve ücretsiz izin gibi durumlara karşı alınan önlemler hayati önemini korumaya devam ediyor. Ülkemizde de mevcut olan bu çalışmalar içerisinde en önemli destek paketlerinden biri de ücretsiz izne çıkarılan işçilere devlet tarafından sağlanan maaş desteğidir.

İŞKUR ÜCRETSİZ MAAŞ DESTEĞİ NEDİR?

Devlet tarafından alınan işten çıkarma yasağı ile salgın sürecinde işleri istediği gibi devam etmeyen pek çok ticarethane sahibi ya da işveren, çalışanlarını ücretsiz izne ayırma yoluna başvurdu. Her geçen gün daha fazla yayılma eğiliminde olan bu durum pek çok aileyi ekonomik açıdan zor bir duruma doğru itiyor. Bu durumu devlet bütçesinden sağlanacak destek ile aşmaya çalışan hükumet, günlüğü 39,24 lira olmak üzere çalışanlara aylık 1177 lira ücretsiz izin maaş desteği sağlıyor.

Pek çok aileye en azından nefes aldıran bu çalışma başlangıç itibarı ile 3 aylık bir destek paketi olarak açıklanmıştı. Nitekim işverenlere de çalışanlarını en fazla 3 ay boyunca ücretsiz izne çıkarabilme kısıtlaması getirilmişti. Koronavirüs tedbirlerinin başladığı 15 Mart'tan itibaren ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan tüm işçilerin yararlanabileceği ücretsiz izin maaş desteği, başvuru işlemleri sorumluluğunu da işçinin değil işverenin üzerine yüklüyor.