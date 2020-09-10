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İŞKUR'dan ücretsiz izindekilere müjde! İki ay daha uzatıldı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınının ulaştığı boyut, pek çok bölgede olduğu gibi ülkemizde de çalışma hayatını zor bir duruma sokuyor. İstihdamı devam ettirebilmekte zorlanan iş dünyasında; işlerini kaybeden ya da ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Ücretsiz izne çıkarılanlara verilen maaş desteğinin ne zamana kadar devam edeceği merak edilen konuların başında geliyor.

İŞKUR'dan ücretsiz izindekilere müjde! İki ay daha uzatıldı...

Devletler tarafından yapılan çalışmalar ile önüne geçilmeye çalışılan işsizlik ve ücretsiz izin gibi durumlara karşı alınan önlemler hayati önemini korumaya devam ediyor. Ülkemizde de mevcut olan bu çalışmalar içerisinde en önemli destek paketlerinden biri de ücretsiz izne çıkarılan işçilere devlet tarafından sağlanan maaş desteğidir.

İŞKUR ÜCRETSİZ MAAŞ DESTEĞİ NEDİR?

Devlet tarafından alınan işten çıkarma yasağı ile salgın sürecinde işleri istediği gibi devam etmeyen pek çok ticarethane sahibi ya da işveren, çalışanlarını ücretsiz izne ayırma yoluna başvurdu. Her geçen gün daha fazla yayılma eğiliminde olan bu durum pek çok aileyi ekonomik açıdan zor bir duruma doğru itiyor. Bu durumu devlet bütçesinden sağlanacak destek ile aşmaya çalışan hükumet, günlüğü 39,24 lira olmak üzere çalışanlara aylık 1177 lira ücretsiz izin maaş desteği sağlıyor.

Pek çok aileye en azından nefes aldıran bu çalışma başlangıç itibarı ile 3 aylık bir destek paketi olarak açıklanmıştı. Nitekim işverenlere de çalışanlarını en fazla 3 ay boyunca ücretsiz izne çıkarabilme kısıtlaması getirilmişti. Koronavirüs tedbirlerinin başladığı 15 Mart'tan itibaren ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan tüm işçilerin yararlanabileceği ücretsiz izin maaş desteği, başvuru işlemleri sorumluluğunu da işçinin değil işverenin üzerine yüklüyor.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Başlangıç olarak 3 aylık olmasına karar verilen ücretsiz izin maaş desteği, Cumhurbaşkanı kararı ile 3 ay daha ilave edilerek 6 aya çıkarılabilecekti. 15 Mart tarihinde başlayan süreçte 6 ayın tamamlanması ise Eylül ayının ortasına denk geliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte ücretsiz izin maaş desteği ve aynı şekilde işten çıkarma yasağının son tarihi olarak 17 Eylül işaret edilmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan karar ile süreç 2 ay daha uzatıldı. 2.3 milyon çalışan tarafından yararlanılan ücretsiz izin maaş desteği ile birlikte işten çıkarma yasağı da bu doğrultuda 2 ay daha uzatılmış oldu.

Son günlerde ülkemizdeki etkisi yeniden yükselişe geçen Covid-19 salgını ve artan hasta sayısı ile tekrar alınmaya başlanan tedbirler düşünüldüğünde hükumetin bu konuda da çalışanlara yeni destekler açıklaması, beklenen bir gelişmeydi. Günlüğü 39,24 lira olmak üzere aylık 1177 lira olan ücretsiz izin maaş desteği, yüksek bir miktar olmasa da ücretsiz izne çıkarılan çalışanların ve ailelerinin bir nebze olsun nefes almasını sağlamıştı.

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