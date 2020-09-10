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2020 İŞKUR TYP başvuru formu! İŞKUR okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı şartları! İŞKUR okullara hizmetli alımı hangi illerde var?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 14:59 | Son Güncelleme

İŞKUR TYP ilanları kapsamında MEB'in ilanıyla okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapılıyor. İŞKUR TYP ilanı kapsamıyla verilen ilanlar şimdiden ilgi görmeye başladı. İŞKUR TYP başvuru formuna ulaşmak isteyen vatandaşlar, okullara hizmetli başvuru şartları ve formunu araştırıyor. Okullara güvenlik görevlisi alım şartları ve başvuru detayları İŞKUR üzerinden paylaşılıyor.. İşte İŞKUR TYP hangi illerde var ve alım şartları...

2020 İŞKUR TYP başvuru formu! İŞKUR okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı şartları! İŞKUR okullara hizmetli alımı hangi illerde var?

Koronavirüs salgını döneminde okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi personel
ihtiyacı çok olacağı için alımlar yapılıyor. İŞKUR'un son dakika verdiği MEB ilanlarında oldukça acil alımlar yapılacak. İŞKUR üzerinden verilen ilanlara ilgi bugünden başladı. İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak hizmetli başvuru formu ve okullara güvenlik görevlisi başvuru şartları nedir araştırılıyor. İŞKUR'un özel güvenlik görevlisi alımlarını ve İŞKUR MEB personel alımlarını takip edenler için detaylar haberimizde...

İŞKUR'A TYP ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Okulların 21 Eylül 2020 Pazartesi günü açılacak olmasıyla birlikte okullara geçici personel alım ilanları verilmeye başlandı. Okulların yüz yüze eğitime başlayacak olması ve koronavirüs tedbirlerinden dolayı MEB İŞKUR aracılığı ile verdiği ilanlarda alım sayısını artırmış olarak görünüyor. İŞKUR TYP kapsamında okullara güvenlik görevlisi alımı ve temizlikçi alımı yapılacak. 2020 İŞKUR TYP başvuru formuna ulaşmak isteyen vatandaşlar bir an önce İŞKUR okullara güvenlik görevlisi başvuru formunu doldurarak iş sahibi olmak istiyor. Aynı zamanda koronavirüs tedbirlerinden dolayı temizlikçi de alınacağı için, İŞKUR okullara hizmetli alımı 2020 araştırması başladı. İŞKUR TP okullara hizmetli alımı hangi illerde var?İŞKUR'un verdiği ilanlarda onlarca şehirde yapılacak olan alımların listesi haberimizde...

İŞKUR MEB ÖZEL GÜVENLİK VE HİZMETLİ ALIMI HANGİ İLLERDE VAR?

İŞKUR TYP kapsamında okullara güvenlik görevlisi ve temizlikçi alacak. Vatandaşlar hangi illerde okullara TYP alımı yapılacak araştırmaya başlandı. Koronavirüs kapsamında okullara güvenlik görevlisi ve temizlikçi alımı bu yıl daha fazla olacak. MEB'in İŞKUR üzerinden istihdam edeceği güvenlik görevlisi ve hizmetli ilanları; Batman, Kars, Çorum, Malatya, Antalya, Sinop, Muğla, Burdur, Sakarya, Erzurum, Edirne, Düzce, Trabzon, Aydın, Afyonkarahisar, Ardahan, Bursa, Çanakkale, Kahramanmaraş, Artvin, Osmaniye, Çankırı, Kars, Amasya, Manisa, Kilis, Hakkari" illerinde ilgili okullarda görevlendirilecek.

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MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE HİZMETLİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce kişinin merak ettiği ve başvuru yapmak istediği İŞKUR okullara güvenlik personeli ve temizlikçi (hizmetli) alımı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı bekleniyor. MEB'in yüz yüze eğitiminin 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacağını ve tarihin değişmeyeceğini var sayarsak, başvurularının sonuçlarını bu hafta ya da önümüzdeki hafta açıklama yapması bekleniyor. MEB güvenlik görevlisi ve hizmetli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak edenlerin kısa bir süre beklemesi gerekiyor.

İŞKUR TYP OKUL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'a TYP okul başvurusu yapmak isteyenler öncelikle İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayacak. İŞKUR TYP okul son başvuru tarihleri ne zaman sorusunun cevabını merak edenler için paylaşalım, 14 Ağustos 2020'de İŞKUR TYP okullara personel alımı başcurusu için son tarih olarak açıklandı.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TYP ÇALIŞMA ŞARTLARI VE MAAŞI NEDİR?

TYP uygulaması ile iş sahibi olan adaylar en fazla 9 ay çalışacak. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir. TYP maaş miktarı ne kadar? TYP uygulaması ile işe başlayan kişiler maaş olarak asgari tutarda ücret alacak.
TYP çalışma süresi de haftalık 45 saattir.

İŞKUR TYP OKUL İLANLARI HANGİ İLLERDE VAR?

İŞKUR'a TYP okul ilnalarına başvuracak olan adayların hangi illerde İŞKUR TYP okullara personel alımı yapılıyor araştırması önemli. Alım yapacak iller arasında; Çorum, Bayburt, Kars, Afyonkarahisar, Yalova, Çanakkale, Sinop, Aydin, Sakarya, Elazığ, Antalya, Bitlis, Muş, Düzce, Çankırı, Bingöl, Kahramanmaraş yer alıyor.

İŞKUR TYP OKUL İLANLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • 18 yaşını tamamlamış olmak,

  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

  • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

  • Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

    • TYP PERSONELLERİ NASIL SEÇİLİYOR?

    Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

    • Noter kurası yöntemi,

    • Liste yöntemi,

    • Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

    İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

    Kadınlar,

    35 yaş üstü bireyler,

    Engelliler,

    Eski hükümlüler,

    Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

    TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

    TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

    KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

    • İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

    • Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

    • Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

    • Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

    • Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.

    TYP'YE BAŞVURANLAR NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

    İŞKUR'a TYP başvurusu yapanlar hangi alanlarda çalışıyorlar merak konusu oldu. TYP başvurusu kabul edilen adaylar; çevre temizliğinden restorasyona kadar birçok alanda çalışabiliyor.

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

    Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

    Çevre temizliği

    Kamusal altyapının yenilenmesi

    Ağaçlandırma

    Park düzenlemeleri

    Vadi ve dere ıslahı

    Erozyon engelleme çalışmaları

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi


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