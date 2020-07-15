FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.07.2020 07:01 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşlara yeni bir nefes olmaya devam ediyor. İş ve işçi arasında köprü görevi üstlenen ve aracılık eden İŞKUR, işsizlikle mücadelede en ön safta yer almaktadır. İş arama sürecinde güncel ilanlar ile vatandaşlara destek olan kurum aynı zamanda işsizlik ödeneği ile de kişilerin hayatını devam ettirmek için gelir sahibi olmasına yardımcı oluyor.

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artılması amacıyla kurulan İŞKUR, çalışan ve işverenleri temel alarak etkili istihdam politikalarını geliştirmektedir. Kurumun resmi web sitesi üzerinden aylık, mevsimlik ya da dönemsel olarak çeşitli sektör ve iş kollarında iş ilanları yayınlanır. Yayınlanan bu ilanları vatandaşlar kurumun sitesine girerek görüntüleyebilirler.

Temelde vatandaşların iş bulmasına yardımcı olan İŞKUR aslında işveren ve iş arayanları bir platform çatısı altında birleştirir. İŞKUR sistemine kayıt olan vatandaşlar işveren tarafından yayınlanan ilanları görüntüleyerek online olarak öz geçmişlerini gönderebilirler. Peki, İŞKUR ilanları nasıl takip edilir? İŞKUR üzerinden iş başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR'un güncel iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar...

İŞKUR İLANLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

iŞKUR kurumsal sitesi üzerinden belirlenen aralıklar ile güncel iş ilanları yayınlanır. Vatandaşların bu ilanları görüntüleyebilmesi ya da başvuruda bulunabilmesi için ilk adımda iş arayan veya işveren olarak sisteme kayıt olmaları gerekir. İŞKUR'un e-şubesi üzerinden iş ilanlarını takip edebilmek için iş arayan veya işveren olarak kişilerin sisteme giriş yapması beklenir.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR'un ilan görüntüleme sayfasını açın ve sayfanın sol üst köşesinde bulunan iş arayan girişi/ işveren girişi seçeneklerinden kendinize uygun olanı işaretleyin.

  • Ardından aradığınız pozisyon, meslek nitelik, beceri ve firma adı varsa; sayfanın ortasında bulunan arama çubuğuna yazın.

  • Çalışma yeri, ülke, il ve ilçe gibi genel bilgileri eklendikten sonra boşlukları doldurmaya devam edin.
  • Aradığınız özel bir ilan varsa; ilan no ve ilan tarihi bilgilerini yazmanız arama sonuçlarının daha etkili olmasını sağlar.

-Son olarak meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engellilik hali, vardiya ve iş yeri unvanı gibi daha spesifik bilgileri ilgili boşluklara yazın.

  • Bütün bilgileri girdikten emin olduktan sonra sayfanın en altında bulunan "ara" yazısına basarak uygun olan iş ilanlarını görebilirsiniz.

İŞKUR SİSTEMİNE NASIL KAYIT OLUNUR?

  • İŞKUR üyelik adımlarını tamamlamak için e-şubeye giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra karşınıza üyelik sözleşmesi çıkar. Bu sözleşmeyi okuduktan sonra sayfanın en altında bulunan "onaylıyorum" yazısına basın.

  • Üyelik sözleşmesinin ardından kimlik bilgileri ve güvenlik kontrolü adımlarını geçerek "ileri" sekmesine tıklayın.

  • Kişisel bilgilerin ardından ikamet adresine dair bilgileri eklersiniz. Aynı sayfanın alt bölümde bulunan iletişim bilgilerini de ekleyin. Son olarak sisteme giriş esnasında kullanmak istediğiniz parolayı da boşluğa yazarak "üyeliği oluştur ve devam et" butonuna tıklayın.

  • Üyelik işlemlerinin tamamlanmasından sonra artık adım adım profil bilgilerinizi ifade eden öz geçmiş verilerinizi doldurabilirsiniz.

İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

-İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapmak için kayıtlı olan iş arayan hesabı üzerinden sisteme giriş yapmalısınız.

  • Başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra tüm iş ilanlarını görüntülemek için "iş ilanları" butonuna basın.
  • Görüntülenen iş ilanlarından dilediğiniz ilanın üzerine tıklayıp detaylarına erişin. Eğer başvurmak istiyorsanız; sayfanın en altında yer alan "başvur" sekmesine basmanız yeterli olur.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Ekonomik alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunulduEkonomik alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu
Devlet sizin yerinize kiranızı ödüyor!Devlet sizin yerinize kiranızı ödüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Ekonomik alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Ekonomik alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Bir ayda 400 bin lira kazanç sağladı

Bir ayda 400 bin lira kazanç sağladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları)

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Devlet 1.477 TL maaş desteği sağlıyor! O hastalığa sahip olanlar...

Devlet 1.477 TL maaş desteği sağlıyor!

GYODER ve KONUTDER'den 'konut satış rakamları' değerlendirmesi

GYODER ve KONUTDER'den 'konut satış rakamları' değerlendirmesi

Ekonomik alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Ekonomik alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Çeyiz parası nasıl alınır? 2020 çeyiz parası ne kadar?

Çeyiz parası nasıl alınır? 2020 çeyiz parası ne kadar?

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.