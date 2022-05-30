FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İŞKUR duyurdu: İzin süreleri için flaş karar! 5 günden fazla hastalanma yasağı

İŞKUR duyurdu: İzin süreleri için flaş karar! 5 günden fazla hastalanma yasağı

30.05.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR çok konuşulacak bir karara imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin izinleri 14 günden 5 güne düşürüldü. Bu sürenin aşılması halinde ise programdan çıkarılacaklar. Öte yandan mazeretsiz olarak programdan ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra, İŞKUR’un teklif ettiği üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler iki yıl geçmedikçe yeni bir TYP’den yararlanamayacak.

İŞKUR duyurdu: İzin süreleri için flaş karar! 5 günden fazla hastalanma yasağı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) program kapsamında söz konusu kişileri çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemesi, erozyonu önleme çalışmaları gibi işlerde istihdam edilmelerini sağlıyor. Bu şekilde istihdam edilen işçi sayısı bazı yıllarda 500 bine ulaştı, 2021 yılında ise 72 bin kişi istihdam edildi.

Ancak uzun süredir iş arayışı olan vatandaşları istihdam etmek için 2008’de İŞKUR tarafından başlatılan Toplum Yararına Program’da (TYP) yeni bir karar alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ücretsiz izin süresi daha önce 14 gün iken, yeni yönetmelik ile 5 güne indirildi.

1333024

İZİN SÜRESİ 14 GÜNDEN 5 GÜNE İNDİRİLDİ

Habertürk’te yer alan haberde, TYP katılımcılarına asgari ücret üzerinden ödeme yapılıyor. Çalışma süresi haftalık 45 saati aşamıyor. Katılımcıların programa devam zorunluluğu bulunuyor. Hafta tatili ve resmi tatil haricindeki çalışmadıkları günler, ücretlerinden kesiliyor. Ücretli izin hakları bulunmuyor. Çalıştıkları kurumdan onay alarak ücretsiz izin alabiliyorlar.

Ücretsiz izin süresi daha önce 14 gün iken, yeni yönetmelik ile 5 güne indirildi. Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece hısımlarının vefatı ve benzeri durumlar da 5 günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilecek. 5510 Sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına giren sağlık sorunları hariç, herhangi bir nedenle 5 günlük izin süresinin aşılması halinde ilişikleri kesilerek programdan çıkartılacaklar. Bu durumda, hastalanmaları halinde en geç 5 gün içinde iyileşemezlerse geçici de olsa para kazanabildikleri işlerini kaybedecekler. Daha önce de sağlık nedeniyle devamsızlıklar ücretsiz izin kapsamında değerlendiriliyordu ancak o zaman süre 14 gün olduğu için işini kaybetme riski daha azdı.

iskur-un-toplum-yararina-programi-na-katilmak-14977746_amp

SÜRE 6 AYA İNDİRİLDİ! MAZERETSİZ AYRILANLAR…

TYP azami süresi 9 aydan 6 aya indirildi. Süre uzatımı yapılmayacak. Daha önce bir kişi 12 aylık dönem içinde 9 aya kadar TYP’ye katılarak çalışabiliyordu, aynı kişi peş peşe iki yıl TYP’ye katılabiliyordu. Yeni düzenlemeye göre, bir kişi TYP’den 9 aydan fazla yararlanamayacak. Mazeretsiz olarak programdan ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra İŞKUR’un teklif ettiği üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler iki yıl geçmedikçe yeni bir TYP’den yararlanamayacak.

KİMLER TYP’YE KATILABİLİR?

TYP’ye katılabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a işsizlik kaydı yaptırmak, 18 yaşını tamamlamak, emekli ve malûl aylığı almamak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak gerekiyor. İsteğe bağlı sigorta primi yatıran işsizler de programlara katılabiliyor. Tarımsal faaliyette bulunanlar ile tarım veya orman işçileri de TYP’den yararlanabilecek. İŞKUR, yönetmelik değişikliği uyarınca bu koşullara ilave olarak katılımcılar için hane geliri şartı da getirebilecek. Programlara, adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikâmet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilecek. Sığınma evi, yurt gibi toplu yaşam alanlarında ikâmet edenler için bu şart aranmayacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YILDA 3 AY

Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri haricindeki üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmak amacıyla haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 3 ay süreyle TYP uygulanıyor. Üniversite öğrencileri doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi gibi işlerde çalıştırılıyor. Öğrencilere yönelik TYP’ler üç ay ile sınırlı. Öğrenciler haftada üç gün, günde 8 saat çalıştırılıyor. Ücretleri, günlük asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Üniversite öğrencilerine hafta tatili günleri için ödeme yapılmıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!
Kamuda 5 bin kişi işe alınacakKamuda 5 bin kişi işe alınacak
Konutta fahiş kiraya yeni önlem: Zorunluluk geliyorKonutta fahiş kiraya yeni önlem: Zorunluluk geliyor
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Vatandaşın hissettiği 'enflasyon' oranı şaşırttı!

Vatandaşın hissettiği 'enflasyon' oranı şaşırttı!

EYT'de yeni 'borçlanma' formülü masada

EYT'de yeni 'borçlanma' formülü masada

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.