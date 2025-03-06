İŞKUR Gençlik Programı nedir, başvurular ne zaman başlıyor? 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri

Türkiye’de iş ve işçi bulmaya hizmet eden, bu amaç doğrultusunda çeşitli etkinlikler ve eğitimler de düzenleyen İŞKUR ya da açılımıyla Türkiye İş Kurumu, Türkiye’de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygın hale gelmesine ve işsizliğin önlenmesine yardımcı olmak ile birlikte işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzerine kurulmuş olan bir kurumdur.

İŞKUR Gençlik Programı nedir?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilmelerini sağlayan ve bu durumu arttırmayı amaçlayan etkin bir iş gücü programıdır. Bu program üniversite öğrencilerine pratik ve teorik eğitimler sunarak çalışma alışkanlıklarını olumlu anlamda etkilemeyi hedefler.

İŞKUR tarafından düzenlenen ve takip edilen İŞKUR Gençlik Programı dâhilinde öğrenciler çeşitli imkanlardan faydalanma şansı yakalarlar. Örnek olarak programa dâhil edilen katılımcılar devlet üniversiteleri ile işbirliği içinde yürütülen çeşitli projelerde yer alabilirler.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR Gençlik Programı başvuru ne zaman bitti?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru süreci her yıl belli tarihler arasında yapılır ve bu tarihler İŞKUR’un resmi internet sitesinde de yer almaktadır. Örneğin 2025 yılı için belirlenen başvuru tarihi ayrıca üniversitelerin internet sitelerinde de yayınlanmıştır.

2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri neler? İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor?

2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri olarak üniversitelerde yayınlanan başvuru tarihleri takip edilmelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 Şubat 2025 tarihinde İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını açıklamıştır.

Detaylı bilgiye ise Çalışma Hayatı İletişim Merkezi olan ALO 170 hattından, İŞKUR’a ait mobil uygulamadan ya da kurumun resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Başvuru için gerekli olan şartlar ise şunlardır: