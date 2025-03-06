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İŞKUR Gençlik Programı nedir, başvurular ne zaman başlıyor? 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
18.02.2025 22:09
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Açılımı Türkiye İş Kurumu olan ve kısaca İŞKUR olarak bilinen kurum faaliyete geçtiği 1946 yıllından bu yana istihdam sağlamaktadır. Amaçlarından biri de Türkiye’de işsizliğin önüne geçebilmek olan bu kurumun görevi işçilere özelliklerine göre işler bulmak ve işverenlere de çalışan sağlayabilmektir.

İŞKUR Gençlik Programı nedir, başvurular ne zaman başlıyor? 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri

İçindekiler

  • İŞKUR Gençlik Programı nedir?
  • İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR Gençlik Programı başvuru ne zaman bitti?
  • 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri neler? İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor?

Türkiye’de iş ve işçi bulmaya hizmet eden, bu amaç doğrultusunda çeşitli etkinlikler ve eğitimler de düzenleyen İŞKUR ya da açılımıyla Türkiye İş Kurumu, Türkiye’de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygın hale gelmesine ve işsizliğin önlenmesine yardımcı olmak ile birlikte işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzerine kurulmuş olan bir kurumdur.

İŞKUR Gençlik Programı nedir?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilmelerini sağlayan ve bu durumu arttırmayı amaçlayan etkin bir iş gücü programıdır. Bu program üniversite öğrencilerine pratik ve teorik eğitimler sunarak çalışma alışkanlıklarını olumlu anlamda etkilemeyi hedefler.

İŞKUR tarafından düzenlenen ve takip edilen İŞKUR Gençlik Programı dâhilinde öğrenciler çeşitli imkanlardan faydalanma şansı yakalarlar. Örnek olarak programa dâhil edilen katılımcılar devlet üniversiteleri ile işbirliği içinde yürütülen çeşitli projelerde yer alabilirler.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR Gençlik Programı başvuru ne zaman bitti?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru süreci her yıl belli tarihler arasında yapılır ve bu tarihler İŞKUR’un resmi internet sitesinde de yer almaktadır. Örneğin 2025 yılı için belirlenen başvuru tarihi ayrıca üniversitelerin internet sitelerinde de yayınlanmıştır.

2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri neler? İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor?

2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri olarak üniversitelerde yayınlanan başvuru tarihleri takip edilmelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 Şubat 2025 tarihinde İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını açıklamıştır.

Detaylı bilgiye ise Çalışma Hayatı İletişim Merkezi olan ALO 170 hattından, İŞKUR’a ait mobil uygulamadan ya da kurumun resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Başvuru için gerekli olan şartlar ise şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kuruma kayıt yaptırmış olmak,
  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • Malüllük aylığı ya da yaşlılık aylığı almamak,
  • Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (Açık öğretim ya da uzaktan öğretim öğrencileri ve kaydını donduranlar ile kaydı pasif durumda olanlar programdan yararlanamaz.)
  • Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
  • Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
  • Hane gelir şartını sağlamak,

  • Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.

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