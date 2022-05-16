FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İŞKUR harekete geçti! 'İş gücü piyasasının röntgenini'çekecek

İŞKUR harekete geçti! 'İş gücü piyasasının röntgenini'çekecek

16.05.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasının durumunu tespit etmek, işverenlerin beklentilerini belirlemek ve gelecek projeksiyonunu oluşturmak için İş Gücü Piyasası Araştırması için çalışmalara başladı.

İŞKUR harekete geçti! 'İş gücü piyasasının röntgenini'çekecek

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, iş gücü piyasasının durumunu da araştırıyor.

Bu amaçla işverenlerin beklentilerini belirlemek ve gelecek projeksiyonunu oluşturmak için 2007'den bu yana her yıl İş Gücü Piyasası Araştırması yapan Kurum, 2022 araştırması için saha çalışmasına başladı.

Türkiye genelinde iş ve meslek danışmanlarınca yüz yüze ve çevrim içi 82 binden fazla işletmeden veri toplanarak yapılan araştırma kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan işletme/iş yeri kayıtlarıyla uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalara uygun 2 ve daha fazla istihdamı olan iş yerleri ile görüşülüyor.

İş yeri ziyaretleriyle İŞKUR'a gelmeyen açık işler belirlenirken, Kurum hizmetleri işverenlere tanıtılıyor ve İŞKUR'a kayıtlı iş yeri sayısı da artırılıyor.

77 ilde 20 ve daha fazla istihdam sağlayan iş yerlerinin ziyaret edileceği araştırmanın saha sürecinin 27 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

İŞ GÜCÜ PİYASASINA IŞIK TUTACAK VERİLER ELDE EDİLİYOR

Araştırma ile işverenlerin mevcut istihdamları, ihtiyaç duydukları iş gücü, temininde güçlük çektikleri meslekler, hem kendi iş yerlerine hem de bulundukları ekonomik faaliyet kollarına dair öngörülerinin yer aldığı veriler derleniyor.

"Türkiye'de iş gücünün talep tarafına ilişkin en geniş kapsamlı çalışma" niteliğindeki İş Gücü Piyasası Araştırması'nın, iş gücü piyasası arz/talep verilerini ulusal, yerel ve sektör düzeyinde içeren sonuçları, raporlar şeklinde her yıl kamuoyuyla paylaşılıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emtia piyasasındaki düşüşler durdurulamıyor!Emtia piyasasındaki düşüşler durdurulamıyor!
Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi? Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?
Konuttan sonra sıra otomobilde! Kampanyaları tek tek duyurdularKonuttan sonra sıra otomobilde! Kampanyaları tek tek duyurdular
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...

Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...

Akaryakıt fiyatları için yeni zam

Akaryakıt fiyatları için yeni zam

Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi

Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi

Kehaneti tüyler ürpertti! Dünyayı bekleyen tehlike...

Kehaneti tüyler ürpertti! Dünyayı bekleyen tehlike...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.