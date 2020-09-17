İŞKUR MEB okullara 18 bin sağlık görevlisi alımı açıklaması! İŞKUR okullara sağlıkçı başvuru formu! ve alım şartları neler?

Okulların açılmasıyla birlikte İŞKUR aracılığı ile MEB alımlar yapmaya başladı. 18 bin sağlıkçı alınacağı açıklamasının ardından, okullara sağlık görevlisi alımı ne zaman başlanacak merak ediliyor. Koronavirüs döneminde binlerce kişi okullarda sağlık görevlisi olarak çalışacak. Okullarda çalışacak sağlık çalışanlarının görevlendirme usulü olacağı belirtildi. Mevcutta çalışan sağlık görevlileri okullarda görev alacak. Peki İŞKUR okullara sağlıkçı başvuru formu! ve alım şartları neler?

İŞKUR MEB OKULLARA SAĞLIKÇI ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

21 Eylül'de okulların açılmasıyla en çok merak edilen sorulardan birisi de okullara sağlıkçı alımı başladı mı sorusu oldu. Okulların 21 Eylül 2020 Pazartesi günü açılacak olmasıyla birlikte okullara geçici personel alım ilanları verilmeye başlandı. Okulların yüz yüze eğitime başlayacak olması ve koronavirüs tedbirlerinden dolayı MEB İŞKUR aracılığı ile verdiği ilanlarda alım sayısını artırmış olarak görünüyor. MEB okullara sağlık görevlisi alımı ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. 2020 İŞKUR MEB okullara başvuru formuna ulaşmak isteyen vatandaşlar bir an önce İŞKUR okullara sağlıkçı başvuru formunu doldurarak iş sahibi olmak istiyor. Aynı zamanda koronavirüs tedbirlerinden dolayı sağlıkçı da alınacağı için, İŞKUR okullara sağlık görevlisi alımı 2020 araştırması başladı. **İŞKUR MEB okullara sağlık görevlisi alımı hangi illerde var?