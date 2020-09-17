İŞKUR MEB okullara 18 bin sağlık görevlisi alımı açıklaması! İŞKUR okullara sağlıkçı başvuru formu! ve alım şartları neler?

Okulların açılmasıyla birlikte İŞKUR aracılığı ile MEB alımlar yapmaya başladı. 18 bin sağlıkçı alınacağı açıklamasının ardından, okullara sağlık görevlisi alımı ne zaman başlanacak merak ediliyor. Koronavirüs döneminde binlerce kişi okullarda sağlık görevlisi olarak çalışacak. Okullarda çalışacak sağlık çalışanlarının görevlendirme usulü olacağı belirtildi. Mevcutta çalışan sağlık görevlileri okullarda görev alacak. Peki İŞKUR okullara sağlıkçı başvuru formu! ve alım şartları neler?
21 Eylül'de okulların açılmasıyla en çok merak edilen sorulardan birisi de okullara sağlıkçı alımı başladı mı sorusu oldu. Okulların 21 Eylül 2020 Pazartesi günü açılacak olmasıyla birlikte okullara geçici personel alım ilanları verilmeye başlandı. Okulların yüz yüze eğitime başlayacak olması ve koronavirüs tedbirlerinden dolayı MEB İŞKUR aracılığı ile verdiği ilanlarda alım sayısını artırmış olarak görünüyor. MEB okullara sağlık görevlisi alımı ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. 2020 İŞKUR MEB okullara başvuru formuna ulaşmak isteyen vatandaşlar bir an önce İŞKUR okullara sağlıkçı başvuru formunu doldurarak iş sahibi olmak istiyor. Aynı zamanda koronavirüs tedbirlerinden dolayı sağlıkçı da alınacağı için, İŞKUR okullara sağlık görevlisi alımı 2020 araştırması başladı. **İŞKUR MEB okullara sağlık görevlisi alımı hangi illerde var?
MEB, İŞKUR racılığı ile okullara 18 bin sağlıkçı alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayınlanan okullara sağlık personeli alımı sonrasında ilk açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sağlık Profesyonelleri Platformu Başkanı Aras Ali Altıntaş, son dakika açıklaması yaparak, okullarda görevlendirilecek sağlık personelleri hakkında bilgi verdi. Altıntaş açıklamasında hangi okullara sağlıkçı alımı yapılacak sorusuna cevap verdi. Öğrenci sayısının 250'den fazla olduğu okullara sağlık görevlisi alınacağını belirtti.
Sağlık çalışanlarının merak ettiği, okullara alınacak olan sağlık personelleri açıktan mı alınacak yoksa görevlendirme usulü mü olacak sorusunun cevabı net olarak gelmedi. Fakat gelen bilgiye göre mevcut sağlık çalışanları okullarda görevlendirme yoluyla çalışacak. Eğer ihtiyaç halinde açıktan alım yapılırsa, İŞKUR üzerinden alım yapılabileceği bildirildi. Okullara sağlıkçı alımı başvuru şartları ve sağlık görevlisi İŞKUR başvuru formu açıklandığında haberimizde yer alacak.
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