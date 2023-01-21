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İŞKUR TYP işçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? İŞKUR okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak!

21.01.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR TYP alımı ile ilgili şartlar merak ediliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırmış durumda. İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır adayların en çok ilgilendiği konu durumunda. Peki İŞKUR TYP işçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? İşte detaylar...

İŞKUR TYP işçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? İŞKUR okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak!

İŞKUR TYP personel alımı yapacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından vatandaşlar başvuru ekranını araştırmaya başladı. İŞKUR aracılığıyla meslek sahibi olmak isteyenler başvurunun nasıl yapılacağını ve şartları merak ediyorlar. Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı yapacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR TYP programı aracılığıyla alımlarını gerçekleştiriyor. Peki İŞKUR TYP işçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? İşte detaylar...

İŞKUR TYP ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR TYP temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için henüz bir tarih açıklanmadı. Fakat 2023 İŞKUR TYP işçi alımı ilanının kısa zaman içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

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