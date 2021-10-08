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İŞKUR'un açık iş sayısı yüzde 101,4 artışla 242 bin 204 oldu

08.10.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kişinin işi yok. Öte yandan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün (İŞKUR) işverenlerden aldığı açık iş sayısı eylül ayında geçen yılın aynı aya göre yüzde 101,4 artışla 242 bin 204 oldu.

İŞKUR'un açık iş sayısı yüzde 101,4 artışla 242 bin 204 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puanlık artışla yüzde 12'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 902 bin kişi oldu. Öte yandan İŞKUR'un aylık raporuna göre, 2021 yılının ilk 9 ayında ise yüzde 31,0artışla 1 milyon 422 bin 153 açık iş alındı.

Rapora göre, açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektörden alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (631.404 açık iş) imalat sanayi sektöründeolurken, en çok açık iş “Satış Danışmanı, Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde oldu.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI

Eylül ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,9 artış göstererek 3 milyon 350 bin 495 kişi oldu.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,7’si erkek, yüzde 49,3’ü kadın, yüzde 37,5’si 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Eylül ayında İŞKUR aracılığıyla 126.899’u (yüzde 61,4) erkek, 79.647’si (yüzde 38,6) kadın olmak üzere 206.546 işe yerleşme gerçekleştirildi. 2021 yılında ise 965.696 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR personel alımı
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