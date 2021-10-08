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Otomotiv satışlarında ilk! Eylülde SUV satışları sedanı geçti

08.10.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye otomobil pazarında bu yılın eylül ayında SUV otomobil satışları ilk kez sedan otomobil satışlarını geçti. Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

Otomotiv satışlarında ilk! Eylülde SUV satışları sedanı geçti

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipi, modele göre farklılık gösterirken yakıt tüketimi yönünden de yüksek seviyelere çıkabiliyor.

SUV araçların, şehir içinde kullanımı bir trend haline geldi. Özellikle yüksek otomobilseverlerin gözdesi SUV'lar, kadın sürücüler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Yapılan araştırmalara göre, SUV segmenti, Türkiye'de en fazla büyüyen ve kullanıcılar tarafından en arzu edilen segment olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek elektrikli otomobilin ilk piyasaya sürülecek segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarında da ağırlığı artmaya devam ediyor.

SUV SEDANIN TAHTINI SALLADI

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, bu yılın eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020 yılı eylül ayına göre yüzde 36,9 azalarak 57 bin141 adet oldu.

Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 28,9 azalışla 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.

Türkiye otomobil pazarında geçen ay en çok tercih edilen gövde tipi 17 bin 68 satış ve toplam satışlardan yüzde 39,3 payla SUV otomobiller oldu. Böylece SUV otomobil satışları ilk kez sedan otomobil satışlarını geçti.

SUV otomobilleri, 14 bin 398 satış ve yüzde 33,2 payla sedan otomobiller izledi.

Satışlardan pay sıralamasında sedanı 11 bin 139 ve yüzde 25,7 payla hatchback (HB) otomobiller takip etti. Diğer yüzde 1,8'lik kısım ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

YIL TOPLAMINDA SUV SATIŞLARI SEDAN SATIŞLARINI YAKIN TAKİPTE

Bu yılın ocak-eylül dönemine bakıldığında en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,1'le yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,9 payla SUV ve yüzde 22,9 payla da hatchback takip etti.

2020'nin ocak-eylül dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında, sedan otomobillerin payı yüzde 43,9'dan yüzde 40,1'e, hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 24,1'den yüzde 22,9'a gerilerken, SUV'un payı yüzde 28,9'dan yüzde 34,9'a çıktı.

TOGG'UN İLK MODELİ SUV OLACAK

Öte yandan, 2022'nin sonunda banttan çıkarılması beklenen TOGG'un ilk modeli olan elektrikli C-SUV'un, Türkiye SUV pazarından pay alması ve SUV pazarını daha da büyütmesi bekleniyor.

Türkiye pazarından sonra Avrupa pazarına açılacak otomobilin, Avrupa pazarında da kendi segmentinde öne çıkan modellerden olacağı öngörülüyor. (AA)

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