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İŞKUR üzerinden Mili Savunma Bakanlığı işçi alacak! Şartları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 bin 97 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan duyuruya göre, MSB işçi alımı başvuruları için süreç bugün başladı. 4 gün boyunca İŞKUR üzerinden devam edecek. MSB işçi alımına başvuracak adayların belirtilen şartları sağlaması gerekiyor. Peki, MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

İŞKUR üzerinden Mili Savunma Bakanlığı işçi alacak! Şartları belli oldu
Ezgi Sivritepe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) iş yerlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında sürekli işçi alımı yapılacağı bildirildi. Sürekli işçi alımı ilanında; "2025 Yılı Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 3.097 (üç bin doksan yedi) sürekli işçi temini yapılacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır" denildi.

İŞKUR üzerinden Mili Savunma Bakanlığı işçi alacak! Şartları belli oldu 1

İŞÇİ ALIMINDA KURA YÖNTEMİ UYGULANACAK

Açık iş pozisyonları için sınav icra edilecektir. Sınava açık iş gücü miktarının dört katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının dört katı asil dört katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının dört katı asil, dört katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak. Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

İŞKUR üzerinden Mili Savunma Bakanlığı işçi alacak! Şartları belli oldu 2

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

İŞKUR üzerinden Mili Savunma Bakanlığı işçi alacak! Şartları belli oldu 3

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

İŞKUR üzerinden Mili Savunma Bakanlığı işçi alacak! Şartları belli oldu 4

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak. (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir)

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR İşçi Milli Savunma Bakanlığı
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