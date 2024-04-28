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İslam Kalkınma Bankası duyurdu: Türkiye'ye 120 milyon Euro finansman

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.04.2024 08:38
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Suudi Arabistan merkezli İslam Kalkınma Bankası (İKB), Türkiye'ye Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi için 120 milyon Euro finansman sağlanmasına onay verdi.

İslam Kalkınma Bankası duyurdu: Türkiye'ye 120 milyon Euro finansman

Suudi Arabistan merkezli İslam Kalkınma Bankası (İKB), Türkiye, Tacikistan, Fildişi Sahili ve Benin'deki çeşitli projelere 418 milyon dolar finansman sağlanmasını onayladı.

Toplantıda, Tacikistan Rogun Hidroelektrik Santrali'nin inşası için 150 milyon dolar, Benin'de gıda güvenliğini artıracak manyok projesi için 60,57 milyon Euro, Fildişi Sahili'nde gıda güvenliği artırmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak için manyok projesine 70,46 milyon Euro, Türkiye'deki Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi'ne 120 milyon Euro finansman sağlanmasına onay verildi.

Açıklamada, İKB Grubu'nun, üye ülkelerin refah arayışlarını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarını desteklemek ve aynı zamanda gelecekteki kalkınma sorunlarına karşı dirençlerini güçlendirme konusunda her zaman kararlı olduğu ifade edildi.

İKB, 7 Aralık 1973'te aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tamamı İslam Konferansı Örgütüne üye ülkeler tarafından kuruldu. Resmi olarak faaliyetlerine 20 Ekim 1975'te başlayan Banka, üye ülkeler ve Müslüman toplumların ekonomik kalkınma ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

(AA)

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