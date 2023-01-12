İslam Memiş gram altın tahminini açıkladı: O rakamlar şimdiden konuşulmaya başlandı... 300 liralık fark!

Altın fiyatları, piyasaların ABD enflasyonunda daha fazla yavaşlama olduğunu göstermesi beklenen verilere göre pozisyon almasıyla, Perşembe günü sekiz ayın en yüksek seviyesi civarında seyrediyor. Ons altın bugün 1888 dolara kadar yükseldi. Gram altın fiyatları ise dün 1.140 TL'ye kadar yükselerek tarihi zirveyi görmesinin ardından şu sıralar 1.136 liradan satışa sunuluyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

Altın fiyatları için bugün kritik. Günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD tüketici fiyat endeksi enflasyon verilerinin, Aralık ayında enflasyonun, bir önceki aya göre daha da yavaşladığını göstermesi ve 2022 yılına kadar faizlerde hızlı bir yükselişin ardından Fed’in, daha az şahin adımlar atmasına yol açması bekleniyor.

ONS ALTIN İÇİN OLASI DURUM SENARYOLARI

2023 yılı başından bu yana yüzde 3'e yakın yükseliş yaşayan altın fiyatları için MKS PAMP Group 2023 tahmininde ortalama 1.880 dolar civarında olmasını beklediklerini duyurdu. MKS’nin temel durum senaryosu, altın fiyatlarının mevcut seviyelerde nispeten sabit kalması yönünde. Bu doğrultuda, fiyatların 2.300 dolara çıkmasına yüzde 30 şans veriyor. Analistler, sürekli piyasa oynaklığının ve beklenenden daha zayıf enflasyon konusunda güvercin bir Fed’in altın fiyatlarını yükseltebilecek faktörler olduğunu söylüyorlar. Aşağı yönde, MKS, artan enflasyon Fed’i bir kez daha agresif bir şekilde faiz oranlarını yükseltmeye zorladığından, altın fiyatlarının 1.400 dolar civarındaki desteği test etmesine yüzde 20 şans veriyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Gram altın tarafında da yıl boyu hareketliliğin devam etmesi beklenirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Özellikle hem resesyon, speakülasyon, jeopolitik dişler tarafından beklentimiz oldukça yüksek. Bu da ons altın yıl içerisinde iki bin dolar seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirebilir. Gram tarafı pozitif yönde etkilenebilir ve gram altın TL fiyatında orta ve uzun vadede 1300'lü, 1400'lü rakamları konuşabiliriz" şeklinde değerlendirmede bulundu.



