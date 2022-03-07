FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İslam Memiş'ten Bitcoin ve altın fiyatları için çarpıcı yorum! "Fiziki olarak bile alamayacağız, bunu toplayan kazanır"

İslam Memiş'ten Bitcoin ve altın fiyatları için çarpıcı yorum! "Fiziki olarak bile alamayacağız, bunu toplayan kazanır"

07.03.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yükselirken kripto paralar ve Bitcoin düşüşe geçti. Yatırımcılar merakla "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoin bugün ne kadar?" sorularını araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten 'manipülasyon' uyarısı geldi. İslam Memiş, "Önce kripto paraları parlatacaklar. Altında öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak" değerlendirmesinde bulundu.

İslam Memiş'ten Bitcoin ve altın fiyatları için çarpıcı yorum! "Fiziki olarak bile alamayacağız, bunu toplayan kazanır"

Savaşın günde güne ateşlenmesi küresel piyasaları sallamaya devam ediyor. piyasayı altın ve petrol fiyatları zirve yaparken, kripto varlıklar yeniden dipleri gördü. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelimi ile altının ons fiyatı da yükselişini sürdürdü ve Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2000 doların üzerini test etti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 45 bin dolarda gördüğü son yüksek seviyelerden yüzde 20’den fazla düştü. Kripto para birimi 725 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle 38 bin 100 dolardan alıcı buluyor. Aşağı yönlü düzeltmenin devam etmesi halinde 35.000 doların muhtemel bir hedef olduğu ifade ediliyor.

iStock-1358183687

ALTCOIN’LER DE DÜŞÜŞTE

Altcoinler de Bitcoin’deki düşüşü takip ediyor. En büyük altcoin olan Ethereum (ETH) yüzde 2,5 düşüş yaşayarak 2,531 dolara geriledi. DOGE ise an itibariyle 0,1234 dolardan işlem görüyor. Shiba Inu da yüzde 5 oranında düşüş yaşadı. SHIB, 0.00002310 dolardaki destek seviyesinin yakınında bulunduğundan DOGE’ye benzer şekilde işlem görüyor. SHIB, an itibariyle 0,00002289 dolardan işlem görüyor.

iStock-1317560211

İSLAM MEMİŞ’TEN MANİPÜLASYON UYARISI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle hareketli günler geçiren piyasalar için değerlendirmelerde bulundu. "Altın değer kazanırsa kripto paralar değer kaybeder, kripto paralar değer kazanırsa altın değer kaybeder" ifadesini kullanan İslam Memiş, "Ters orantılı hareket eder. Yani altın satanlar kripto alır, kripto satanlar altın alır" diyerek yatırımcıları manipülasyona karşı uyardı.

iStock-1360398925

Emtiaların savaş ortamını sevdiğini, altın-gümüş gibi yatırım araçlarının enflasyon ve jeopolitik risklerin arttığı ortamlarda yıldızının parladığını söyleyen İslam Memiş, yaşananın ise 'gerçek bir savaş' değil, 'manipülasyon' olduğunu ileri sürerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"ALTINI FİZİKİ OLARAK BİLE ALAMAYACAĞIZ"

"Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz? 11'inci günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar onsun olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar. Geçen yıl 'geçici enflasyon söylemi yalanı' ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır. Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her zamanki gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak."

iStock-1360398910

"KRİPTO PARALARI TOPLAYAN KAZANIR"

İslam Memiş yıllık öngörü olarak ons altında 2150 dolar, gram altında 1.450 lira, ons gümüşte 40 dolar, gram gümüşte 20 lira seviyeleri tahmini yaparak ancak bunun için manipülasyonun geçmesi gerektiğine dikkat çekti:

iStock-1300681886

"Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.Toplamaları için bugün yüksekten altın ve gümüşü satmaları lazım. Geçen yıl, geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı. Bu yıl, savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır."

İslam Memiş ayrıca yatırım önerisi de yaptı ve "Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu işlemi de parite ile yapın. Yapın ki haniciler gibi açıkta kalmayın." diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzine bugün de zam gelecek mi?Benzine bugün de zam gelecek mi?
36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!
Rusya'dan Türkiye hamlesi! Mecburi artışRusya'dan Türkiye hamlesi! Mecburi artış
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Altın fiyatı 2 bin, petrol 130 doları aştı!

Altın fiyatı 2 bin, petrol 130 doları aştı!

Kredi kullanacaklar dikkat! Faizler değişti

Kredi kullanacaklar dikkat! Faizler değişti

EYT için yeni formül: Halk ve iş emekliliği modeli

EYT için yeni formül: Halk ve iş emekliliği modeli

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bu sefer de mavi tulum giyip...

Bu sefer de mavi tulum giyip...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kendisine çirkin denildiği için ağladı! Cesur pozlarına beğeni yağıyor

Kendisine çirkin denildiği için ağladı! Cesur pozlarına beğeni yağıyor

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.