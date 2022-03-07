İslam Memiş'ten Bitcoin ve altın fiyatları için çarpıcı yorum! "Fiziki olarak bile alamayacağız, bunu toplayan kazanır"

Savaşın günde güne ateşlenmesi küresel piyasaları sallamaya devam ediyor. piyasayı altın ve petrol fiyatları zirve yaparken, kripto varlıklar yeniden dipleri gördü. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelimi ile altının ons fiyatı da yükselişini sürdürdü ve Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2000 doların üzerini test etti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 45 bin dolarda gördüğü son yüksek seviyelerden yüzde 20’den fazla düştü. Kripto para birimi 725 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle 38 bin 100 dolardan alıcı buluyor. Aşağı yönlü düzeltmenin devam etmesi halinde 35.000 doların muhtemel bir hedef olduğu ifade ediliyor.

ALTCOIN’LER DE DÜŞÜŞTE

Altcoinler de Bitcoin’deki düşüşü takip ediyor. En büyük altcoin olan Ethereum (ETH) yüzde 2,5 düşüş yaşayarak 2,531 dolara geriledi. DOGE ise an itibariyle 0,1234 dolardan işlem görüyor. Shiba Inu da yüzde 5 oranında düşüş yaşadı. SHIB, 0.00002310 dolardaki destek seviyesinin yakınında bulunduğundan DOGE’ye benzer şekilde işlem görüyor. SHIB, an itibariyle 0,00002289 dolardan işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN MANİPÜLASYON UYARISI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle hareketli günler geçiren piyasalar için değerlendirmelerde bulundu. "Altın değer kazanırsa kripto paralar değer kaybeder, kripto paralar değer kazanırsa altın değer kaybeder" ifadesini kullanan İslam Memiş, "Ters orantılı hareket eder. Yani altın satanlar kripto alır, kripto satanlar altın alır" diyerek yatırımcıları manipülasyona karşı uyardı.

Emtiaların savaş ortamını sevdiğini, altın-gümüş gibi yatırım araçlarının enflasyon ve jeopolitik risklerin arttığı ortamlarda yıldızının parladığını söyleyen İslam Memiş, yaşananın ise 'gerçek bir savaş' değil, 'manipülasyon' olduğunu ileri sürerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"ALTINI FİZİKİ OLARAK BİLE ALAMAYACAĞIZ"

"Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz? 11'inci günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar onsun olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar. Geçen yıl 'geçici enflasyon söylemi yalanı' ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır. Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her zamanki gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak."

"KRİPTO PARALARI TOPLAYAN KAZANIR"

İslam Memiş yıllık öngörü olarak ons altında 2150 dolar, gram altında 1.450 lira, ons gümüşte 40 dolar, gram gümüşte 20 lira seviyeleri tahmini yaparak ancak bunun için manipülasyonun geçmesi gerektiğine dikkat çekti:

"Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.Toplamaları için bugün yüksekten altın ve gümüşü satmaları lazım. Geçen yıl, geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı. Bu yıl, savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır."

İslam Memiş ayrıca yatırım önerisi de yaptı ve "Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu işlemi de parite ile yapın. Yapın ki haniciler gibi açıkta kalmayın." diye konuştu.



