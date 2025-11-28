İslam Memiş'ten asgari ücretliye kötü senaryo! 'O rakamı geçmez'

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu gözler Asgari Ücret Tespi Komisyonu'na çevrildi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar ile ilgili uzmanlardan da tahminler geldi. Peki 2026'da asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın maaşı yeni yılda ne kadar zamlanacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı YouTube kanalında asgari ücret ile ilgili konuştu. Memiş'e göre yeni asgari ücret 27 bin TL bile olmayacak. Memiş, yeni yıl zammı için yüzde 20-22 bandını işaret etti.



MİLYONLAR İÇİN KÖTÜ SENARYO!

Memiş, 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 20 ile 22 aralığında bir zam yapılmasını beklediğini ifade ederek, bu oran dışında herhangi bir düzeltme öngörmediğini belirtti.



Memiş'in tahminine göre asgari ücret 2026 yılında 26 bin 525 TL olabilir. 2026 asgari ücret için ihtimaller doğrultusunda zam tablosu şu şekilde:

