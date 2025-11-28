FİNANS

İslam Memiş'ten asgari ücretliye kötü senaryo! 'O rakamı geçmez'

Asgari ücret maratonunun başlamasına artık günler kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ile milyonlarca çalışan için yeni yılın zam oranı da belli olacak. Peki 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, asgari ücret için açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu gözler Asgari Ücret Tespi Komisyonu'na çevrildi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar ile ilgili uzmanlardan da tahminler geldi. Peki 2026'da asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın maaşı yeni yılda ne kadar zamlanacak?

İslam Memiş ten asgari ücretliye kötü senaryo! O rakamı geçmez 1

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı YouTube kanalında asgari ücret ile ilgili konuştu. Memiş'e göre yeni asgari ücret 27 bin TL bile olmayacak. Memiş, yeni yıl zammı için yüzde 20-22 bandını işaret etti.
İslam Memiş ten asgari ücretliye kötü senaryo! O rakamı geçmez 2

MİLYONLAR İÇİN KÖTÜ SENARYO!

Memiş, 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 20 ile 22 aralığında bir zam yapılmasını beklediğini ifade ederek, bu oran dışında herhangi bir düzeltme öngörmediğini belirtti.
İslam Memiş ten asgari ücretliye kötü senaryo! O rakamı geçmez 3

Memiş'in tahminine göre asgari ücret 2026 yılında 26 bin 525 TL olabilir. 2026 asgari ücret için ihtimaller doğrultusunda zam tablosu şu şekilde:

İslam Memiş ten asgari ücretliye kötü senaryo! O rakamı geçmez 4

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İslam Memiş asgari ücret 2026
bu para babalarına kalsa askeri ücrete hiç zam gelmemesi gerekiyor. asgari ücretle çalışanlar bu memleketin evladı değil zaten. sorun devlette ama asgari ücreti fiili ücret haline getirenleri denetleme olmadığı için bu durumlara düştük. denetim yok, yapılanlar da göstermelik. Allah yardımcısı olsun bu insanların
