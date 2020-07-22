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İşletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı"yla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini bildirdi.

İşletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temellerini atmak için bir aradayız. 315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs, 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanı oluşturacak." dedi.

TOGG MÜHENDİSLİK TASARIM VE ÜRETİM MERKEZLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, (TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri temel atma töreni) Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

KOBİGEL PROGRAMI

Bakan Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı"yla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini belirtti.

SANAYİDEKİ ELEKTRİK TÜKETİMİ DE ARTTI'

Mustafa Varank, "Temmuzun ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini de geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş bulunmakta. Yani, salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi de arttı. Ümit ediyorum ki bu canlanma, yılın geri kalanında da aynı şekilde devam edecek." dedi.

KAYNAK:AA

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