İsmail Saymaz telefonda şahit oldu! Feyza Altun 'Ben gözaltı listesinde değilim' dediği anda kapısı çalmış

Türkiye bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunu konuşuyor. İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu listeyle ilgili gazeteci İsmail Saymaz, Feyza Altun'la yaşadığı ilginç diyaloğu paylaştı. Saymaz, Altun'un kendisine 'Ben listede değilim' dediği anda kapısının çaldığını belirtti.

Doğukan Akbayır

Türkiye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen operasyonla sarsıldı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında birçok ünlü ismin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatılan isimler...

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında Feyza Altun'la yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı.

'BEN LİSTEDE DEĞİLİM' DEDİĞİ SIRADA KAPISI ÇALMIŞ...

Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı olan Feyza Altun, listede isminin geçmesi nedeniyle duruma itiraz etti. İsmail Saymaz'ı arayarak ulaşan Altun, kendisinin listede olmadığını ifade etti. Saymaz ise isminin listede olduğu bilgisinin teyitli olduğunu vurguladı.

Altun, buna itiraz ederken evinin kapısı polis tarafından çalındı. Altun gözaltına alındı.

DİLAN POLAT İLE VİDEOLARI ÇOK SES GETİRMİŞTİ

Öte yandan Altun, gözaltına alınanlar arasında yer alan Dilan Polat ile videoları gündem olmuştu.

Sosyal medyada Dilan Polat ile arkadaşlığı hem destek görmüş hem de eleştirilmişti.

KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

