Isparta'da elektrik faturası ödemelerine ek süre

Isparta'da meskenler için son ödeme tarihi 3 Şubat ile 02 Mart arasında olan elektrik faturalarına son ödeme tarihinden itibaren 30 gün ilave süre verildi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat Perşembe gününden itibaren Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı ve enerji nakil hatlarının hasar görmesi sonucu oluşan arızalar, kamu ve özel sektörün yoğun mücadelesi ile tamamen giderildi.

Isparta'da sayaç okumalarının 14 Şubat'a kadar yapılmayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte bölgenin görevli tedarik şirketi olarak hizmet verdiğimiz Isparta'da meskenler için son ödeme tarihi 3 Şubat ile 2 Mart arasında olan elektrik faturalarına son ödeme tarihinden itibaren 30 gün ilave süre verilmesine karar verilmiştir. 14 Şubat tarihinden itibaren normal sayaç okuma faaliyetine başlanılacak ve mesken müşterilerimizin fatura tahsilatlarında her zamanki 10 güne ilave 30 günlük ek ödeme süresi de dahil edilerek 40 günlük bir süre sağlanmış olacaktır. Ispartalı mesken müşterimiz bu uygulamadan herhangi bir başvuruya gerek kalmadan faydalanacak olup, herhangi bir gecikme faizi söz konusu olmayacaktır. Sayaç okumalarının bir süre ertelenmesi veya fatura tahsilatlarına ilave süre verilmesi EPDK tarafından mesken alçak gerilim tek terim tek zamanlı abone grubu için uygulamaya alınan günlük 7 kilovatsaatlik kademeli tarife limiti uygulamasında tüketici aleyhine herhangi bir haksızlığa neden olmayacaktır." (AA)

