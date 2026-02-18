FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Isparta'da üretilen elektrikli motosikletler ihraç da ediliyor

Isparta'da yıllık 17 bin 200 adet üretim kapasitesine sahip tesiste, Türk mühendislerce geliştirilen özel kasalı elektrikli motosikletler, iç pazarın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

Isparta'da üretilen elektrikli motosikletler ihraç da ediliyor

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde, dört yıl önce Çin ortaklı Liya Elektrikli ve Motorlu Araçlar Şirketi ve Teslar Madencilik ve Motorlu Araçlar Limited Şirketi tarafından kurulan fabrikada, 67 personelle elektrikli motosiklet üretiliyor.

Yıllık 17 bin 200 adet üretim kapasitesine sahip fabrikada üretilen kasalı 3 tekerlekli motosikletler iç pazardan yoğun talep görüyor. Yurt dışına da ihraç edilen motosikletlerin tüm üretim aşamaları merkezde mühendisler tarafından özenle gerçekleştiriliyor.

Elektrikli otomobil ve pikap üretimi için de yeni fabrika inşa eden firma, yeni tesiste Isparta'nın tanıtımına katkı sunmak için "Davraz", "Ayazma", "Sidre" isimli üç otomobil modeli ile "Zengibar" adlı elektrikli pikap üretecek.

Isparta da üretilen elektrikli motosikletler ihraç da ediliyor 1

ÜRETİMDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 70'E ÇIKACAK!

Şirketin ortaklarından Hakkı Yaman, AA muhabirine, 4 bin metrekare alanda 67 personelle üretim yaptıklarını söyledi.

Yeni fabrika inşaatının devam ettiğini ve 1,5 yıl içinde faaliyete sokmayı hedeflediklerini dile getiren Yaman, "Üç tekerlekli motosikletlerden sonra elektrikli otomobil ve pikap da üretmek için 31 bin metrekare alan üzerine yeni fabrika inşa ediyoruz. Burada yüzde 40 yerlilik oranıyla çalışıyoruz. Motor, batarya, sürücü kontrol beyni ve şarj cihazının üretimlerini yeni fabrikada yapacağız. Yeni fabrikada yerlilikte yüzde 70'lere çıkacağız. Üç otomobil, bir pikap modelimiz var."

Yaman, yeni fabrikada 280 kişinin istihdam edileceğini kaydederek, tesiste şarj üretimini, boyamayı kendilerinin yapacağını ifade etti.

İç pazarın yanı sıra Yunanistan ve Suriye'ye ürün sattıklarını anlatan Yaman, "Amerika'dan ve Romanya'dan talep var. Yabancı ortaklı bir kuruluşuz. Üç tekerli elektrikler grubunda Çin'in üçüncü büyük firması. Güçlü altyapımız var. Dört yılda çok iyi yol kat ettik. Çok tutulan modellerimiz var." dedi.

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLERE YÖRESEL İSİMLER!

Yeni yatırımın 1 milyar lirayı geçeceğini ifade eden Yaman, 2027'den sonra şirketin yeni yatırım planlamalarının tamamen oturacağını kaydetti.

Elektrikli motosikletlerde de Isparta'nın yerel isimlerini kullandıklarını aktaran Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde kiraz, gül, elma, seracılık yaygın. Şehrimize tanıtım için katkımız olsun istedik. 'Kiraz', 'Rose' modellerimiz var. Elektrikli motosikletlerimiz şehir içinde taşımacılıkta yoğun kullanılıyor, çiftçilerimiz de rağbet gösteriyor. Motorları çok güçlü. Tamamen elektrikli, bize özgü modeller. Kasaları çok büyük. Elektrikli motosikletlerin kargo bölümüne normalde yan yana iki kasa sığıyor, yanları boş kalıyordu, üçüncü sığmıyordu. Talep üzerine kargo kısmını yeniden ölçümlendirdik ve 3 kasa enine, üç kasa boyuna sığıyor ve 1,5 tona kadar yük konabiliyor. Bu modeli biz başlattık."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ziraat Bankası 2025'i 161 milyar TL net karla tamamladıZiraat Bankası 2025'i 161 milyar TL net karla tamamladı
Türkiye'nin en hızlı metrosundan yeni rekor geldi! Bakan Uraloğlu tarihi duyurduTürkiye'nin en hızlı metrosundan yeni rekor geldi! Bakan Uraloğlu tarihi duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.