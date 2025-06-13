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İsrail, İran'a saldırdı! Petrol fiyatları uçtu, yüzde 10'un üzerinde artış

İsrail, sabaha karşı İran'a peş peşe saldırılar düzenlendi. İsrail'in hedefinde İran'daki nükleer ve askeri noktalar bulunuyor. Netanyahu hedeflerine varıncaya kadar durmayacaklarını ifade etti. Saldırıya birlikte petrol fiyatları uçtu. Brent petrolün fiyatı yüzde 10'un üzerinde arttı.

İsrail, İran'a saldırdı! Petrol fiyatları uçtu, yüzde 10'un üzerinde artış
Recep Demircan

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.

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İsrail ordusu da İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

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PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 06.00 itibarıyla yüzde 10'un üzerinde artışla 77,63 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8'in üzerinde yükselişle 75,33 dolara tırmandı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Petrol
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