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İşsiz kalan vatandaşa devletten yardım eli! İşte 2300 TL'ye varan maaş desteği için şartlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 16:48 | Son Güncelleme

Pahalılığının vatandaşların belini bükmeye başladığı bu zor günlerde bir de işsizlik problemi hayatları adeta kabusa çevirir. TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranları vatandaşların morallerini bozsa da; her geçen gün işsizler ordusuna yeni bir birey daha katılıyor. Özellikle pandemi sürecinde işinden ayrılanlar hem virüsle hem de iş bulma derdiyle savaş vermek zorunda kalıyorlar.

İşsiz kalan vatandaşa devletten yardım eli! İşte 2300 TL'ye varan maaş desteği için şartlar...

Koronavirüs tedbirlerinin yavaş yavaş yerini normalleşme adımlarına bırakmasıyla beraber iş arayan vatandaşlar çareyi İŞKUR’a başvurmakta buldu. İŞKUR önünde sosyal mesafeye inat uzayan iş bulma kuyrukları vatandaşların tek umut ışığı haline dönüştü. İş arayanlara bir de işini kaybedenler eklenince kuyrukların başı ve sonu belli olmamaya başladı.

TBMM tarafından kabul edilen torba yasa kapsamında “3 aylık işten çıkarma yasağının” zamanı uzatıldı. Ancak bu yasa öncesinde işten ayrılanlar ise kara kara düşünmeye başladı. Vatandaşların yeni bir iş bulma aşamasında ise; İŞKUR hamlesini işsizlik maaşıyla yapmayı tercih etti. İş arama sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılayabilecek geliri elde etmesi için İŞKUR belirlenen şartlara uygun olanlara işsizlik ödeneği desteği sağlıyor. Peki, işsizlik maaşı nedir? İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir? İşsizlik maaşı kapsamında ne kadar ödeme yapılır? İşte işsizlik maaşına dair merak edilen tüm detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

İşsizlik maaşı, sigortalı olarak çalışma hayatını sürdüren vatandaşların kendi kusur ve rızaları dışında işsiz kalmaları halinde devreye sokulan aylığı ifade eder. İşten ayrılanlara verilen bu maaş, işsiz kalınan döneme tekabül eden belirli süreyi ve miktarı kapsar. En önemli detay ise; işsizlik maaşından yararlanmak için kişilerin İŞKUR tarafından belirlenen şartlara uygun olmasıdır.

İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin feshinde çalışanın kusuru ve isteğinin olmaması gerekir. Vatandaşların kendi hata ve isteklerinden dolayı işten ayrılmaları durumunda işsizlik maaşının verilmesi söz konusu olmaz. Aynı şekilde kişilerin yüz kızartıcı ya da toplum ahlakına aykırı hareketlerinden dolayı iş akdinin sona erdirilmesi durumunda da işveren kusuru bulunmadığı için işsizlik maaşı devre sokulmaz.
İşten ayrılan kişilerin; iş akdinin sona erdirilmesinden önceki son 120 gün boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı olarak bildirilmeleri gerekir.
İşten ayrılan kişilerin; iş akdinin sona erdirilmesinden önceki son 3 yıl içinde sigortalı olarak çalışma durumlarının aktifliği çerçevesinde adına SGK’ya en az 600 prim günü ve işsizlik sigorta priminin yatırılmış olması gereklidir.
İşten ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi için; iş akdinin feshedilmesinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR üzerinden resmi başvurularını yapmaları beklenir. Başvurular ikamet adresine yakın İŞKUR şubeleri ve İŞKUR’un resmi web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

NE KADAR SÜREYLE İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR?

İşsizlik maaşı iş arama sürecinde vatandaşlara yardımcı olmak için sınırlı zamanlarda verilen bir ödenektir. İşsizlik maaşının süresinin belirlenmesinde iş akdinin feshinden önceki 3 yıl içinde kişilerin adına ödenen prim ve işsizlik sigortası primleri belirleyici olur.

600 gün sigortalı olanlara 180 gün,
900 gün sigortalı olanlara 240 gün,
1080 gün sigortalı olanlara 300 gün süre ile işsizlik maaşı ödemesi yapılır.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADARDIR?

İşsizlik maaşı sigortalı olarak çalışanların son 4 aylık brüt maaşı üzerinden hesaplanır. İşsizlik maaşı hesaplanırken; verilecek ödenek miktarının aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'inini geçmemesine dikkat edilir.

Son 4 ayda asgari ücret ile çalışanlara 1.168.27 TL,
Son 4 ayda 3.500 TL ile çalışanlara 1.389,37 TL,
Son 4 ay boyunca 6.000 TL ile çalışanlara 2.336,53 TL işsizlik maaşı ödemesi yapılır

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