İşsiz kalan vatandaşa devletten yardım eli! İşte 2300 TL'ye varan maaş desteği için şartlar...

Koronavirüs tedbirlerinin yavaş yavaş yerini normalleşme adımlarına bırakmasıyla beraber iş arayan vatandaşlar çareyi İŞKUR’a başvurmakta buldu. İŞKUR önünde sosyal mesafeye inat uzayan iş bulma kuyrukları vatandaşların tek umut ışığı haline dönüştü. İş arayanlara bir de işini kaybedenler eklenince kuyrukların başı ve sonu belli olmamaya başladı.

TBMM tarafından kabul edilen torba yasa kapsamında “3 aylık işten çıkarma yasağının” zamanı uzatıldı. Ancak bu yasa öncesinde işten ayrılanlar ise kara kara düşünmeye başladı. Vatandaşların yeni bir iş bulma aşamasında ise; İŞKUR hamlesini işsizlik maaşıyla yapmayı tercih etti. İş arama sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılayabilecek geliri elde etmesi için İŞKUR belirlenen şartlara uygun olanlara işsizlik ödeneği desteği sağlıyor. Peki, işsizlik maaşı nedir? İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir? İşsizlik maaşı kapsamında ne kadar ödeme yapılır? İşte işsizlik maaşına dair merak edilen tüm detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

İşsizlik maaşı, sigortalı olarak çalışma hayatını sürdüren vatandaşların kendi kusur ve rızaları dışında işsiz kalmaları halinde devreye sokulan aylığı ifade eder. İşten ayrılanlara verilen bu maaş, işsiz kalınan döneme tekabül eden belirli süreyi ve miktarı kapsar. En önemli detay ise; işsizlik maaşından yararlanmak için kişilerin İŞKUR tarafından belirlenen şartlara uygun olmasıdır.