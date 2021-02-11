FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranı

İşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2021 10:56 | Son Güncelleme

Ocak ayı işsizlik maaşı ödemelerinin yapılmasından sonra vatandaşlar tarafından işsizlik maaşı ödemeleriyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Buna göre, işsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşte işsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranı

İşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin ödeme tarihlerini duyurmasının ardından bazı vatandaşlar işsizlik maaşı başvuru süreciyle alakalı araştırma yapmaya başladı. Bu doğrultuda işsizlik maaşı ne kadar 2021 sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte detaylar...

OCAK AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

Vatandaşlar, Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bir süredir detaylı bir araştırma içerisindeydi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Ocak 2021 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına 5 Şubat 2021 tarihinde yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtmişti. 5 Şubat 2021 tarihinde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." şeklinde güncel bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla Ocak ayı ödemeleri vatandaşların hesabına geçmiş oldu.

2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Her sene asgari ücrete bağlı şekilde değişen işsizlik maaşı 2021 yılında da farklılaştı. Buna göre 2020 senesinde 1168 TL olan işsizlik maaşı 2021 yılında 1420 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar son 4 aylık sürede aldıkları maaşa göre de farklı işsizlik maaşları alabiliyorlar. Buna göre 2020 yılında 1389 TL alanların maaşı 1688 TL'ye, 2336 TL alanların maaşı ise 2840 TL'ye yükseldi.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinin ardından 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen giderek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler haricinde 30 gün içinde başvurulmaması durumunda, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılıyor ya da güncelleniyor. Bu sayede sigortalı işsizliklerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinin alması sağlanıyor. Dolayısıyla, vekaletname ile başvuru yapılması imkanı olmuyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

İşsizlik ödeneği başvuruları takip eden ayın sonuna dek sonuçlandırılıyor. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak kişinin kendisine ödeniyor. Ödeme tarihini öne çekme konusunda ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili oluyor. Sistemde kayıtlı iBAN numarası bulunan vatandaşların hesaplarına yatırılırken bilgileri bulunmayanlar ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanları ile beraber bir PTTBank şubesinden ödeneklerini alabiliyorlar.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı İş Gücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı
Kırmızı et fiyatına zam geldi!Kırmızı et fiyatına zam geldi!
2021 iş göremezlik ödeneği arttı mı?2021 iş göremezlik ödeneği arttı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar
Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar
İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!
İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!
Gram altında orta vadede hedef 485 TL!
Gram altında orta vadede hedef 485 TL!
Altın yön değiştirdi, düşüş başladı!
Altın yön değiştirdi, düşüş başladı!
Selva Gıda halka arzı ne zaman yapılacak?
Selva Gıda halka arzı ne zaman yapılacak?
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan flaş açıklama!
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan flaş açıklama!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Şimdi araba alınır mı? Fiyatlar düşüyor mu?
Şimdi araba alınır mı? Fiyatlar düşüyor mu?
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Onay verildi: Yeni banka kuruluyor
Onay verildi: Yeni banka kuruluyor
Analistten gram altın için 395 TL yorumu!
Analistten gram altın için 395 TL yorumu!
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz mesajı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel güvenlik sektörü günden güne büyüyor
Özel güvenlik sektörü günden güne büyüyor
1 kilo kırmızı et ne kadar oldu? Yumurta ve tavuktan sonra kırmızı ete de zam geldi!
Kırmızı et fiyatına zam geldi!
Banka çalışma saatleri 11 Şubat 2021: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar bugün kaça kadar açık?
İşte bankaların güncel çalışma saatleri
İŞKUR - Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu 2021: Silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alım şartları! Ticaret Bakanlığı iş başvurusu yapma!
Ticaret Bakanlığından silahlı güvenlik görevlisi ilanı!
Bankaların kredi faiz oranları 11 Şubat 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!
Bankaların kredi faiz oranları güncellendi
2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Sağlık görevlisi, personel, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!
İşte kamuya güncel memur alım listesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.