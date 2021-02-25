İşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin ödeme tarihlerini duyurmasının ardından bazı vatandaşlar işsizlik maaşı başvuru süreciyle alakalı araştırma yapmaya başladı. Bu doğrultuda işsizlik maaşı ne kadar 2021 sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte detaylar...
Vatandaşlar, Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bir süredir detaylı bir araştırma içerisindeydi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Ocak 2021 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına 5 Şubat 2021 tarihinde yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtmişti. 5 Şubat 2021 tarihinde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." şeklinde güncel bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla Ocak ayı ödemeleri vatandaşların hesabına geçmiş oldu.
Her sene asgari ücrete bağlı şekilde değişen işsizlik maaşı 2021 yılında da farklılaştı. Buna göre 2020 senesinde 1168 TL olan işsizlik maaşı 2021 yılında 1420 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar son 4 aylık sürede aldıkları maaşa göre de farklı işsizlik maaşları alabiliyorlar. Buna göre 2020 yılında 1389 TL alanların maaşı 1688 TL'ye, 2336 TL alanların maaşı ise 2840 TL'ye yükseldi.
Hizmet akdinin feshinin ardından 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen giderek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler haricinde 30 gün içinde başvurulmaması durumunda, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılıyor ya da güncelleniyor. Bu sayede sigortalı işsizliklerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinin alması sağlanıyor. Dolayısıyla, vekaletname ile başvuru yapılması imkanı olmuyor.
İşsizlik ödeneği başvuruları takip eden ayın sonuna dek sonuçlandırılıyor. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak kişinin kendisine ödeniyor. Ödeme tarihini öne çekme konusunda ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili oluyor. Sistemde kayıtlı iBAN numarası bulunan vatandaşların hesaplarına yatırılırken bilgileri bulunmayanlar ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanları ile beraber bir PTTBank şubesinden ödeneklerini alabiliyorlar.
Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı İş Gücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.
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