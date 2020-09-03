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İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihi...

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2020 15:04 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisinin piyasa üzerindeki etkisini azaltmak adına işsizlik maaşının yanında kısa çalışma ödeneği devreye sokulmuştu. Çalışanlara işsizlik fonu aracılığıyla sağlanan kısa çalışma ödeneğine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi. Bakan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının tarihini işaret etti.

İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihi...

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihler aralığında gerçekleştiriyor. Eylül ayının ilk haftasına girilmesiyle beraber vatandaşların gözü kulağı Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarına çevrildi. Bakan Selçuk beklenen tarihleri açıkladı. Peki Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Pandemi süreci nedeniyle iş hayatında zorluk yaşayan vatandaşlar kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman hesaplara geçecek sorusunu araştırmaya başladı. Ödeme beklentisi olanların yüreğine Bakan Selçuk su serpti. Bakan Selçuk’un açıklamasına göre kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemeleri 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren yapılmaya başlandı. Hak sahibi kişilerin hesaplarına T.C kimlik numarasının son hanesine bakılarak ödemeler yatırılacak. Buna göre; T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olanlar 3 Eylül’de; 6-8 olanlar ise 4 Eylül’de kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarına kavuşacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK MAAŞI NEREDEN ALINIR?

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihlerinin açıklanması üzerine vatandaşlar işsizlik maaşı nereye yatar sorusuna dair araştırmalarını derinleştirdi. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşına ilişkin tüm şartları yerine getiren hak sahibi vatandaşlar ödemelerine anlaşmalı banka hesapları üzerinden ulaşabilirler. Banka hesabı bulunmayanlar ise kendilerine en yakın PTT şubesinden T.C. kimlik kartıyla ödemelerine ulaşabilirler.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerinin yanında ücretsiz izne ayrılan işçilerin durumu da merak konusu olmaya başladı. Pandemi döneminde işten çıkarma yasağının getirilmesi iş verenin ücretsiz izin yöntemine başvurmasına neden olmuştu. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere yönelik verilen nakdi ücret desteği de Bakan Selçuk’un gündeminde yerini aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemelerinin de T.C kimlik numarasının son hanesine bakılarak yapılacağını bildirdi. Buna göre nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de; 6-8 olanlara ise 9 Eylül’de yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ UZATILDI MI?

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin ödeme tarihlerinin açıklanmasından sonra kısa çalışma ödeneği alanların süreye ilişkin merakları arttı. Vatandaşlar kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor sorusuna yönelmeye başladı. 26 Mart 2020 tarihinde başlatılan kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya hak kazanan işçilerin işe başlangıç tarihi esas alınarak ödemelerinin süreleri belirlenecek. İşverenlerin büyük bir bölümü ise 31 Ekim’e kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecek.

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