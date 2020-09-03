İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihi...

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihler aralığında gerçekleştiriyor. Eylül ayının ilk haftasına girilmesiyle beraber vatandaşların gözü kulağı Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarına çevrildi. Bakan Selçuk beklenen tarihleri açıkladı. Peki Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Pandemi süreci nedeniyle iş hayatında zorluk yaşayan vatandaşlar kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman hesaplara geçecek sorusunu araştırmaya başladı. Ödeme beklentisi olanların yüreğine Bakan Selçuk su serpti. Bakan Selçuk’un açıklamasına göre kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemeleri 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren yapılmaya başlandı. Hak sahibi kişilerin hesaplarına T.C kimlik numarasının son hanesine bakılarak ödemeler yatırılacak. Buna göre; T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olanlar 3 Eylül’de; 6-8 olanlar ise 4 Eylül’de kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarına kavuşacak.