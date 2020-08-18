İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru sayfası!

Birçok nedenden kaynaklı işsiz kalınabiliyor. Bazı sebeplerden dolayı işsiz kalan ve işsizlik maaşını hak eden vatandaşlar, işsizlik maaşı başvurusu nereye yapılır araştırması yapıyor. İŞKUR üzerinden sağlanan işsizlik ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İşte işsizlik ödeneği detayları...
Çeşitli sebeplerden dolayı işsiz kalan ve işsizlik maaşı almaya hak kazananlar, işsizlik maaşı ne zaman yatar merak ediyor. İşsizlik maaşlarının günleri değişmemekte ve her ayın 5'inde PTT'den gidip alınabilmektedir. İşsizlik maaşının verildiği gün yani ayın 5'i hafta sonuna denk geliyorsa, sonraki ilk Pazartesi (iş günü) hesaplara yatıyor.
İşsizlik maaşına başvuru yapmak ve işsizlik ödeneğini hak edebilmek için belirli şartların olması gerekir. İşsizlik ödeneği başvuru şartları ise;
İşçinin kendi isteği ya da kusuru dışında işsiz kalması,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak...
Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler işsizlik maaşı başvurusu için öncelikle İŞKUR'a başvuruda bulunabilir. Başvuru öncesinde kişiler ALO 170 hattını arayarak da başvuru hakkında bilgi alabilir. İŞKUR işsizlik ödeneği başvurusu internet üzerinden de yapılabilmektedir.
İŞKUR ofislerine gidip başvuruyu yüz yüze yapabilir ya da online sistemden, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden işsizlik ödeneği başvurusu yapabilirsiniz. İşsizlik ödeneği başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılır sorusunun cevabı olarak da, işsiz kaldıktan sonra yani iş yerinizle sözleşmeyi feshettiğiniz tarihten en geç 30 gün içinde işsizlik maaşına başvuru yapmak gerekiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum