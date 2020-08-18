FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru sayfası!

İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru sayfası!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.08.2020 09:17 | Son Güncelleme

Çeşitli sebeplerden dolayı işsiz kalan vatandaşlar İŞKUR'dan işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşı ne zaman yatar merak edenler için detaylar haberimizde. Yeni işsiz kalan ve işsizlik ödeneği almak için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır merak ediyor. İşte işsizlik maaşı hakkında tüm detaylar...

İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru sayfası!

Birçok nedenden kaynaklı işsiz kalınabiliyor. Bazı sebeplerden dolayı işsiz kalan ve işsizlik maaşını hak eden vatandaşlar, işsizlik maaşı başvurusu nereye yapılır araştırması yapıyor. İŞKUR üzerinden sağlanan işsizlik ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İşte işsizlik ödeneği detayları...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Çeşitli sebeplerden dolayı işsiz kalan ve işsizlik maaşı almaya hak kazananlar, işsizlik maaşı ne zaman yatar merak ediyor. İşsizlik maaşlarının günleri değişmemekte ve her ayın 5'inde PTT'den gidip alınabilmektedir. İşsizlik maaşının verildiği gün yani ayın 5'i hafta sonuna denk geliyorsa, sonraki ilk Pazartesi (iş günü) hesaplara yatıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

İşsizlik maaşına başvuru yapmak ve işsizlik ödeneğini hak edebilmek için belirli şartların olması gerekir. İşsizlik ödeneği başvuru şartları ise;

İşçinin kendi isteği ya da kusuru dışında işsiz kalması,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak...

Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler işsizlik maaşı başvurusu için öncelikle İŞKUR'a başvuruda bulunabilir. Başvuru öncesinde kişiler ALO 170 hattını arayarak da başvuru hakkında bilgi alabilir. İŞKUR işsizlik ödeneği başvurusu internet üzerinden de yapılabilmektedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURU EKRANI

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR ofislerine gidip başvuruyu yüz yüze yapabilir ya da online sistemden, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden işsizlik ödeneği başvurusu yapabilirsiniz. İşsizlik ödeneği başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılır sorusunun cevabı olarak da, işsiz kaldıktan sonra yani iş yerinizle sözleşmeyi feshettiğiniz tarihten en geç 30 gün içinde işsizlik maaşına başvuru yapmak gerekiyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
Gümüş tekrar yükselişte!Gümüş tekrar yükselişte!
İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
100 bin lira teklif ettiler satmadı
100 bin lira teklif ettiler satmadı
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Trump gözünü Çin yatırımcılara dikti!
Trump gözünü Çin yatırımcılara dikti!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Altın fiyatları düşer mi?
Altın fiyatları düşer mi?
Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!
Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatına önlem
Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatına önlem
Altın fiyatları ne kadar oldu? (18 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)
Altın yükseliyor! Kritik seviyeye yakın...
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 18 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrol fiyatları!
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?
Gümüş fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (18 Ağustos 2020 Salı) Gümüşün gramı ne kadar oldu?
Gümüş tekrar yükselişte!
Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın fiyatları!18 Ağustos 2020 Çeyrek altın son durum! Cumhuriyet altın ne kadar?
Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti!
Bakan Albayrak: Türkiye bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır
Bakan Albayrak'tan ekonomi mesajı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.