İşsizlik maaşında yeni dönem, kademeli yükselecek! En düşük maaş...

İşsizlik maaşlarında yeni düzenlemeye gidildi. Yeni sistemde son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı esas alınacak. Ancak bu maaş miktarı asgari ücretle kademeli olarak yükseltilecek. İşsizlik maaşı en düşük 7,940 TL, en yüksek 15,880 TL arasında değişecek.

Halk TV'de yer alan habere göre, Türkiye'de işsizlik maaşları ve asgari ücret konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, işsizlik maaşlarının hesaplanma yöntemi değiştirildi.

Daha önce işsizlik maaşı, son alınan ücretin yüzde 50'si olarak ödenirken, yeni sistemde son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı esas alınacak. Ancak bu mişsizlik maaşı en düşük 7,940 TL, en yüksek 15,880 TL arasında değişecekaaş miktarı asgari ücretle kademeli olarak yükseltilecek.

Buna göre, . En düşük rakam yeni asgari ücretle eşdeğer tutulurken, en yüksek rakam da asgari ücretten biraz yukarı çekildi.

İşsizlik maaşı alabilmek için kişinin kendi isteği dışında işsiz kalması, son 120 günde sigortalı olarak çalışmış olması, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemesi ve işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor.

Uzmanlar, bu değişikliklerin iş gücü piyasası ve çalışanlar üzerinde önemli etkileri olacağını belirtiyor. Hem işsizlik maaşı alanların hem de asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin artması bekleniyor. Yeni sistemle beraber işsizlik ödeneğine erişimin de kolaylaşacağı tahmin ediliyor.







