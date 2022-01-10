İşsizlik rakamları açıklandı mı? Türkiye'de işsizlik arttı mı azaldı mı?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı artış gösterdi. İstihdam edilen kişilerin sayısı Kasım 2021'de bir önceki aya göre 228 bin kişi arttı ve 29 milyon 855 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık yükseliş ile %46,6 olarak açıklandı.

İŞSİZLİK RAKAMLARI KAÇ OLDU?

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Kasım 2021'de bir önceki aya göre 39 bin kişi arttı ve 3 milyon 777 bin kişi oldu. Bu kapsamda işsizlik oranı değişmedi, yüzde 11,2 seviyelerinde kaldı.

İSTİHDAMIN YÜZDE 55,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE

İş gücü Kasım 2021'de bir önceki aya göre 267 bin kişi arttı ve 33 milyon 632 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık yükseliş ile ile yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 33,2 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi yükseldi. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 55,2'si ise hizmet sektöründe yer alıyor.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 22,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,0 puan azalarak yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 309 bin kişi azalarak 3 milyon 651 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,0 puan artarak yüzde 46,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 18 bin kişi artarak 29 milyon 746 bin kişi oldu.

Kasım ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 29,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 17,9 oldu.



