FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşsizlik rakamları açıklandı mı? Türkiye'de işsizlik arttı mı azaldı mı?

İşsizlik rakamları açıklandı mı? Türkiye'de işsizlik arttı mı azaldı mı?

10.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2021'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'de işsizlik artış gösterdi. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 22,3 olarak açıklandı. İstihdamın yüzde 52,2'si ise hizmet sektöründe olduğu belirtildi.

İşsizlik rakamları açıklandı mı? Türkiye'de işsizlik arttı mı azaldı mı?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı artış gösterdi. İstihdam edilen kişilerin sayısı Kasım 2021'de bir önceki aya göre 228 bin kişi arttı ve 29 milyon 855 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık yükseliş ile %46,6 olarak açıklandı.

İŞSİZLİK RAKAMLARI KAÇ OLDU?

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Kasım 2021'de bir önceki aya göre 39 bin kişi arttı ve 3 milyon 777 bin kişi oldu. Bu kapsamda işsizlik oranı değişmedi, yüzde 11,2 seviyelerinde kaldı.

İşsizlik rakamları açıklandı mı? Türkiye'de işsiz sayısı kaç oldu?

İSTİHDAMIN YÜZDE 55,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE

İş gücü Kasım 2021'de bir önceki aya göre 267 bin kişi arttı ve 33 milyon 632 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık yükseliş ile ile yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 33,2 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi yükseldi. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 55,2'si ise hizmet sektöründe yer alıyor.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 22,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,0 puan azalarak yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 309 bin kişi azalarak 3 milyon 651 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,0 puan artarak yüzde 46,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 18 bin kişi artarak 29 milyon 746 bin kişi oldu.

Kasım ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 29,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 17,9 oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
İzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldü
Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yoldaYeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı korkunç boyutlarda! ABD'yi sarsan olay

Ölü sayısı korkunç boyutlarda! ABD'yi sarsan olay

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

Altın bilezikte son durum

Altın bilezikte son durum

Milyonları ilgilendiriyor! KDV için çalışmalar başladı

Milyonları ilgilendiriyor! KDV için çalışmalar başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.