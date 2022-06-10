İşsizlik rakamları için çarpıcı açıklama! TÜİK duyurdu: Nisan'da...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı.

İşsizlik Nisan ayında yüzde 11,3 seviyesine geriledi.

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. Mart ayı işsizlik verisi de yüzde 11,5'ten yüzde 11,2'ye revize edildi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7 iken kadınlarda yüzde 14,5 olarak tahmin edildi.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 20 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,1, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.



