FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşsizlik rakamları için çarpıcı açıklama! TÜİK duyurdu: Nisan'da...

İşsizlik rakamları için çarpıcı açıklama! TÜİK duyurdu: Nisan'da...

10.06.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. İşsizlik oranı yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayı içinse yüzde 11,5 olan rakamlar yüzde 11,2'ye revize edildi.

İşsizlik rakamları için çarpıcı açıklama! TÜİK duyurdu: Nisan'da...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı.
İşsizlik Nisan ayında yüzde 11,3 seviyesine geriledi.

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. Mart ayı işsizlik verisi de yüzde 11,5'ten yüzde 11,2'ye revize edildi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7 iken kadınlarda yüzde 14,5 olarak tahmin edildi.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 20 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,1, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yoldaAkaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni düzenleme! Vade sınırlaması getirildi

Kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni düzenleme! Vade sınırlaması getirildi

Açıklama geldi... O ülkeye kimlikle gidilebilecek!

Açıklama geldi... O ülkeye kimlikle gidilebilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Merkez Bankası'ndan kredi kararı! Dolar ve Türk Lirası...

Merkez Bankası'ndan kredi kararı! Dolar ve Türk Lirası...

Kredi kartı ve tüketici kredileri için yeni karar

Kredi kartı ve tüketici kredileri için yeni karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.