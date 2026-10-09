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TÜİK: Sanayi üretimi ağustosta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin ağustos ayında yıllık yüzde 1,9, aylık yüzde 1 azaldığını açıkladı

TÜİK: Sanayi üretimi ağustosta azaldı

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 1,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı. Sanayi üretimi aylık yüzde 1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.

TÜİK: Sanayi üretimi ağustosta azaldı 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sanayi tüik
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