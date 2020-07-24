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İşsizlik Sigortası Kanunu onaylandı! İşsizlik Sigortası Kanunu nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2020 12:04 | Son Güncelleme

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İşsizlik Sigortası Kanunu nedir? İşsizlik Sigortası Kanunu detayları haberimizde...

İşsizlik Sigortası Kanunu onaylandı! İşsizlik Sigortası Kanunu nedir?

TBMM Genel Kurulu'nda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi kabul edildi. İşsizlik Sigortası Kanunu ve kısa çalışma ödeneği hakkında karar alınırken vatandaşlar, "İşsizlik Sigortası Kanunu nedir, kısa çalışma ödeneğine başvuru süreleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek" sorularına cevap aramaya başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Koronavirüs salgınının hem işverenleri hem de çalışanları olumsuz etkilemesi nedeniyle kısa çalışma ödeneği verilmeye başlanmıştı. Haziran ayında normalleşme sürecinin başlamasıyla kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zamana kadar yapılır, kısa çalışma ödeneği başvurusu bitti mi sorularının cevabını arayan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi veriliyor.

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU NEDİR?

Koronavirüs salgınının ardından zorlayıcı sebeplerden dolayı birçok iş yeri kısa çalışma ödeneği başvurusu yapmıştı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar, çalıştıkları iş yerine tekrar dönerse ve normal çalışma düzenine devam ederse eğer, çalışan ve işveren tamamı 31 Aralık 2020 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılacak ödeme 3 ay sürecek.

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